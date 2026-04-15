成大越南文化週登場 主題東山文化展

今年成大越南文化週聚焦東山文明多元活動。（成大越南學生會提供）

成功大學一年一度的越南文化週登場，今年以東南亞3000年前銅器時代的重要文明—東山文化為主題，透過展覽與多元活動，帶領民眾深入認識越南歷史與文化之美。

文化週由成功大學越南學生會主辦，結合校內外單位共同推動，活動內容包括東山文化展、越南美食展、民俗遊戲體驗及文藝表演等。其中，東山文化展自即日起至4月18日下午，在成大活動中心走廊展出，介紹以越南北部紅河流域為核心發展的古文明，呈現青銅器工藝與歷史脈絡。

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越南學生會裴慶俊表示，重頭戲集中於4月18日，上午9點至下午3點在活動中心前草坪舉辦越南美食展與民俗遊戲體驗，讓民眾從味覺與互動中感受越南日常文化；晚間6點開放入場、7點正式演出的文藝晚會，將於成功廳登場，透過歌舞與表演展現越南文化風貌。

越南學生會的指導老師、成大台文系教授蔣為文表示，成大越南文化週自2007年首辦以來，已邁入第20年，是全國最早成立越南學生會並舉辦相關文化活動的大學之一，長期致力於促進台越交流，也見證許多越南畢業生返國後在企業、學術與政府領域發展亮眼。

此外，成大越南研究中心與台越文化協會多年來持續推動雙邊文化合作，包括舉辦國際研討會、越南語課程與認證，以及文學翻譯出版等計畫，今年暑假也將與胡志明市國家大學合作辦理境外學習專班，並籌組文化交流團前往越南，深化雙方互動。

成大越南學生會說明東山文化。（成大越南學生會提供）

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