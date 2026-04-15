全國議長盃軟網賽今開幕 連兩天在屏東大學開打

全國議長盃軟式網球賽開幕典禮由屏東縣議長周典論（中）、屏東大學校長陳永森（左二）、縣府教育處長陳國祥（左一）等人開球。（記者葉永騫攝）

「115年全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽」今天在屏東大學民生校區舉行開幕典禮，由縣議會議長周典論主持，今年有16個縣市的議會組隊、509名選手參加競賽，他歡迎各地選手來屏東，以球會友連絡感情。選手代表縣議員方一祥說，各縣市議會相互交流也有助於選民服務，讓跨縣市服務案件能夠更順利解決。

議長周典論表示，政府提倡全民運動，鼓勵大家運動讓身體更健康，而舉辦議長盃競賽，除了以球會友鼓勵大家運動外，也加強各縣市議會議員及員工間情感聯繫，每年由各縣市議會輪流辦理，今年由屏東縣主辦，展開2天的競技，祝福大家能有好成績。

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新北市議員馬見指出，屏東的天氣很好，人和場地也很好，很喜歡屏東，但是球場上競爭，不會退讓，會爭取好成績。

縣議員方一祥則說明，比賽除了以球會友外，各縣市相互連誼，遇到跨縣市的服務案件時可以相當支援，對於選民服務也有好。

議會秘書長黃道東補充說，這項比賽從88年開始舉行，迄今已歷經27年，今年首次由屏東縣議會舉辦，歡迎民眾前往屏東大學民生校區觀賽加油。

屏東縣議員方一祥、新北市議員馬見都下場參賽。（記者葉永騫攝）

屏東首辦議長盃軟式網球賽16縣市齊聚開打。（記者葉永騫攝）

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