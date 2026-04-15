為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全國議長盃軟網賽今開幕 連兩天在屏東大學開打

    2026/04/15 16:02 記者葉永騫／屏東報導
    全國議長盃軟式網球賽開幕典禮由屏東縣議長周典論（中）、屏東大學校長陳永森（左二）、縣府教育處長陳國祥（左一）等人開球。（記者葉永騫攝）

    全國議長盃軟式網球賽開幕典禮由屏東縣議長周典論（中）、屏東大學校長陳永森（左二）、縣府教育處長陳國祥（左一）等人開球。（記者葉永騫攝）

    「115年全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽」今天在屏東大學民生校區舉行開幕典禮，由縣議會議長周典論主持，今年有16個縣市的議會組隊、509名選手參加競賽，他歡迎各地選手來屏東，以球會友連絡感情。選手代表縣議員方一祥說，各縣市議會相互交流也有助於選民服務，讓跨縣市服務案件能夠更順利解決。

    議長周典論表示，政府提倡全民運動，鼓勵大家運動讓身體更健康，而舉辦議長盃競賽，除了以球會友鼓勵大家運動外，也加強各縣市議會議員及員工間情感聯繫，每年由各縣市議會輪流辦理，今年由屏東縣主辦，展開2天的競技，祝福大家能有好成績。

    新北市議員馬見指出，屏東的天氣很好，人和場地也很好，很喜歡屏東，但是球場上競爭，不會退讓，會爭取好成績。

    縣議員方一祥則說明，比賽除了以球會友外，各縣市相互連誼，遇到跨縣市的服務案件時可以相當支援，對於選民服務也有好。

    議會秘書長黃道東補充說，這項比賽從88年開始舉行，迄今已歷經27年，今年首次由屏東縣議會舉辦，歡迎民眾前往屏東大學民生校區觀賽加油。

    屏東縣議員方一祥、新北市議員馬見都下場參賽。（記者葉永騫攝）

    屏東縣議員方一祥、新北市議員馬見都下場參賽。（記者葉永騫攝）

    屏東首辦議長盃軟式網球賽16縣市齊聚開打。（記者葉永騫攝）

    屏東首辦議長盃軟式網球賽16縣市齊聚開打。（記者葉永騫攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播