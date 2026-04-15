全國首見「浮塵子祭」 峨眉湖畔開啟新文化慶典

新竹縣峨眉國中歷經3年發展，今天聯手地方各界於峨眉湖畔舉辦全國首見的「浮塵子祭」。（記者廖雪茹攝）

曾是茶農眼中的害蟲的浮塵子（小綠葉蟬），卻因其叮咬造就了享譽國際的「東方美人茶」蜜香！感恩這場自然奇蹟，全國首創以昆蟲為主體的茶祭典-「浮塵子祭」，由新竹縣峨眉國中歷經3年發展，今天聯手地方各界於峨眉湖畔舉辦，期以特色產業為核心，結合與自然共生的藝術文化饗宴，開啟峨眉獨一無二的感恩祈福慶典。

今天上午9點許，峨眉國中和代理鄉長田昭容、農會總幹事溫修琪、隆聖宮主委楊文瑞、議員王辰翔及富興、峨眉國小校長等，齊聚主祀關聖帝君隆聖宮前的八卦井取水淨身，該井相傳是赤兔神馬喝水的地方，會有「正氣護佑」及「增強行動力」的加持。將水裝於竹筒中，攜入隆聖宮祈求祭典圓滿。一行人接著以葉片、花果製成的裝飾，製作專屬的「陸羽」，象徵與茶聖同行。

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「浮塵子祭」正式登場，峨眉國中七、八年級37名學生在曾家茶園中，依序展開「新詩禮讚」、「老山歌」、「持咒」、「跳蟬舞」、「桌鼓」、「雨棍」、「風弓」與「茶芽鈴鐺」等儀式。

在峨眉鄉民代表何秋香演唱老山歌中，學生燒稻草象徵清淨咒、起明火煮水，泡一壺去年頭等夏茶；演奏風弓、鳥笛、竹蟬、海螺、茶芽鈴鐺等樂器，喚醒春神與浮塵子，重現萬物共舞的節氣交響；並由禮生蔡碧桓念祭文。透過親師生集體創作的詩詞、咒語、節奏和舞蹈，重新詮釋當代的祭典樣貌。

儀式終點站來到峨眉湖畔平台，由峨眉國小進行二胡演奏、富興國小呈獻茶席，參與者將期許與祝福灌注到自己的「陸羽」，登上電動遊艇， 到湖中央讓「陸羽」順水漂流，在心靈工作者梁家綦的導引下，將祝福帶向遠方。

峨眉國中校長陳姿利表示，浮塵子從「害蟲」轉變成「貴客」，祭典的核心在於教育學子學習與自然「共存」的智慧，將原本的消除心態轉化為包容與禮讚。這場浮塵子祭歷經3年發展而成，由藝術家陳錦輝帶領師生一起共創流程、朱麗珍指導孩子跳蟬舞，感謝家長、公所、農會和隆聖宮等各界大力支持，希望孩子們透過參與社區產業文化祭典，讓土地認同發芽，成為傳承的種子。

透過「風弓」、鳥笛、竹蟬、海螺、鈴鐺等樂器，喚醒春神與浮塵子，重現萬物共舞的節氣交響。（記者廖雪茹攝）

以葉片、花果製成的裝飾，製作專屬的「陸羽」，象徵與茶聖同行。（記者廖雪茹攝）

峨眉國中和代理鄉長田昭容（右3）等齊聚隆聖宮前的八卦井取水淨身。（記者廖雪茹攝）

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