新北鮮奶幸福週換飲品再抽iPhone 首波三重學童幸運中獎

新北市推動「鮮奶幸福週」，33萬名學童每週可兌領一罐鮮奶或豆漿等飲品。示意圖。（記者黃子暘攝）

新北市推動「鮮奶幸福週」，33萬名學童每週可兌領1罐鮮奶或豆漿等飲品，教育局長張明文表示，為鼓勵孩子培養健康飲食習慣，市府同步推出抽獎活動，只要完成乳品兌領就可取得抽獎資格，「百萬幸運獎」為兌換累計每達100萬人次，加碼抽iPhone 17 Pro Max，今（15）日於官方YouTube頻道舉辦首場直播抽獎，由副局長劉明超主持，由三重區呂姓學童抽中第一波iPhone 17 Pro Max大獎。

劉明超指出，「新北鮮奶幸福週」自2月23日上路以來，短短1個多月，2至12歲學幼童乳品兌領人次已達100萬餘次，截至4月12日累計兌領量150萬餘瓶，整體兌換率達72.9%；數據觀察顯示，開學至今已有約10萬名學童養成固定兌領習慣，也帶動全市每週平均約20萬人次完成兌換，整體呈現穩定成長趨勢，其中約4成集中在週末前往通路領取，在飲品選擇方面，鮮奶最受青睞，佔比達82%，其次為豆漿17%、優酪乳1%。

請繼續往下閱讀...

至於抽獎部分，教育局說，「新北幸福加分獎」共抽出20名學童獲得花東4人房住宿券，「全勤兌換健康獎」則抽出10名週週不中斷兌領的學童，贈送Switch主機；得獎名單已公告於「新北鮮奶幸福週」官網及「新北學Bar」粉專。

教育局補充，今年共規劃5次直播抽獎，下次線上直播抽獎時間訂於6月15日下午3點，提醒持有新北幸福卡或兒童卡皆可參與兌領。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法