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    首頁 > 生活

    嘉義車站歷經兩代變革 鐵道局曝光未來「第三代」模擬圖

    2026/04/15 15:47 記者吳亮儀／台北報導
    目前的嘉義車站。（圖由鐵道局提供）

    目前的嘉義車站。（圖由鐵道局提供）

    台灣縱貫線鐵路第1座鋼骨鋼筋混凝土車站是嘉義車站，交通部鐵道局正進行嘉義鐵路高架化工程，今天（15日）也曝光未來第三代嘉義車站的模擬圖，也將原址保留目前的嘉義車站。

    鐵道局說明，目前的嘉義車站是1933年由日籍技師宇敷赳夫，在任職鐵道部期間所規劃改建的第二代「嘉義驛」，宇敷赳夫的前衛設計捨棄了繁瑣的巴洛克裝飾，改用簡潔、俐落的線條，以對稱構圖與簡潔裝飾，展現出結合現代感與古典比例的建築風格，當時讓嘉義車站在落成後被譽為「全島第一摩登車站」。

    鐵道局表示，接手這份光榮，未來第三代車站會逐步在嘉義市區鐵路高架化計畫中成形，而日治時期興建的第一代轉車臺（1908年）及第二代車站（1933年）則將原地保留，屆時隨著高架車站啟用，三代車站的記憶將與嘉義這座城市並行延續。

    鐵道局的嘉義鐵路高架化計畫緣起為嘉義市的都市發展日趨擴大，縱貫市區的鐵路反而變成沿線兩側整體發展阻礙，市區明顯被鐵路切割為東、西兩區，兩區都市發展亦因鐵路阻隔日漸失衡。

    為改善此阻隔影響及因平交道產生的交通安全問題，地方政府及民眾都積極爭取能將此段鐵路立體化。計畫期程從2017年9月到2031年12月，計畫範圍北起牛稠溪北側台鐵縱貫線里程K291+737處，向南經嘉北站、嘉義站及北回歸線站後，銜接到嘉義水上車輛基地。

    工程路線全長約10.9公里，高架段約7.9公里、高架車站2處（嘉北及嘉義站）、平面車站1處（北回歸線站）、新建車輛基地（水上）。計畫經費達334.25億元，途經嘉義市及嘉義縣。

    第二代「嘉義驛」。（圖由鐵道局提供）

    第二代「嘉義驛」。（圖由鐵道局提供）

    第一代「嘉義驛」。（圖由鐵道局提供）

    第一代「嘉義驛」。（圖由鐵道局提供）

    未來嘉義鐵路高架化完成後，嘉義第三代車站示意圖。（圖由鐵道局提供）

    未來嘉義鐵路高架化完成後，嘉義第三代車站示意圖。（圖由鐵道局提供）

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