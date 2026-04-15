藝人莎莎公益義賣！ 助切膚之愛基金會打造失智團體家屋

莎莎親手製作愛心餅乾分送給長者，用實際行動傳遞關懷與陪伴，溫暖長輩心靈。（圖由彰基提供）

今年適逢彰化基督教醫院創院130週年，為緬懷蘭大衛醫師家族及宣教師無私奉獻的精神，切膚之愛基金會今天（15日）起一連3天在醫院大廳舉辦「攜手築愛，讓愛進住」義賣活動，為籌建彰化首座24小時失智團體家屋募集資源，並喚起社會對高齡化與失智照顧議題的關注，公益大使鍾欣愉（莎莎）也共襄盛舉，莎莎還帶來她親手製作的餅乾分送長者，傳遞關懷與陪伴，為活動增添感動時刻。

活動開始由彰基院牧部肯當．迪洛安牧師祝福禱告，為整場活動揭開溫馨動人的序幕，公益大使鍾欣愉（莎莎）與基金會的長輩攜手登台演出，以親切自然的互動，展現對公益的熱忱與支持，也讓長輩們在舞台上重拾自信與喜悅。

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莎莎表示，失智症其實離每個人都很近，許多家庭正承受照顧壓力，期盼透過本次活動凝聚更多社會力量，共同支持失智照護環境的建置。

此次活動獲得多家企業與品牌熱情響應，捐贈襪子、帽子與砧板等物資贊助及設攤義賣，慷慨捐贈所得25%作為失智團體家屋建置基金；並邀請到彩色樂團與愛唱歌的麻糬樂團現場演出，增添熱鬧氛圍與多元性，進一步提升義賣成效。

切膚之愛基金會執行長詹麗珠指出，以彰化縣為例，65歲以上人口已逾24萬，占比達20%，推估約有2萬名失智或疑似失智者。因應需求，切膚之愛基金會已設立5家純失智日照中心，並於埔心鄉推動失智團體家屋建置計畫，提供溫馨、友善及尊嚴性的24小時照顧服務，期待成為失智者的第2個家。

公益大使莎莎呼籲失智症照顧需要更多社會力量凝聚，共同打造完善的失智照護環境。（圖由彰基提供）

商家設攤義賣，所得部分將捐助「失智團體家屋」建置基金，傳遞溫暖愛心。（圖由彰基提供）

切膚之愛基金會於埔心籌建首座24小時失智團體家屋，打造溫馨尊嚴的第2個家。（圖由彰基提供）

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