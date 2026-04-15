為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    童子瑋突襲營養午餐品質 將邀專家開發「兒童國宴」菜單

    2026/04/15 16:10 記者盧賢秀／基隆報導
    民進黨基隆市長參選人童子瑋（右二）為學生打飯。（童子瑋辦公室提供）

    民進黨基隆市長參選人童子瑋（右二）為學生打飯。（童子瑋辦公室提供）

    基市議長童子瑋今天中午「驚喜突擊」碇內國小營養午餐。童子瑋強調，他率先倡議跟進營養午餐免費，現今市府也宣布跟進，不過希望要顧好午餐品質，他未來會邀請專家開發營養美味菜單，讓學生吃得健康又開心。

    今日午餐時間，議長童子瑋直接進入碇內國小餐廳，直接端起餐盤與孩子們排隊領餐，更在餐桌上展現親民作風，詢問孩子們：「今天的菜好不好吃？」、「最喜歡哪一道菜？」現場氣氛輕鬆愉快，童言童語的互動讓餐廳內笑聲不斷。

    童子瑋也觀察當日的菜色，確保蛋白質、蔬菜與澱粉比例適當。他感性地說，他也是一位家長，當看到孩子們把午餐吃光、笑容滿面的樣子，會讓家長感到很開心，也勉勵孩子們不挑食，因為唯有健康的體格，才能在求學的道路上勇敢追夢。

    童子瑋強調，有許多家長向他反映，擔心免費營養午餐會影響餐點品質，他認為「建立管理機制、提升品質、維護食安，才是免費的基礎。」他強調，確保餐食品質，必須檢討現行採購制度，將食材品質、供應穩定與營養標準納入評選機制。

    童子瑋也說，未來他會推動邀集專家持續開發營養美味菜單，比照歐巴馬夫人（Michelle Obama）的「兒童國宴」（Kid’s State Dinner）概念，啟動學餐菜單創新計畫，更要強化食材來源查核，建立溯源、抽驗與公開資訊制度，對違反食安或品質標準的供應商，建立明確懲處制度。

    童子瑋表示，推動營養午餐免費是他倡議的重要政策，「免費」絕不代表「隨便」，市政減輕家長的經濟負擔，更要嚴格控管每一道食材的來源與營養均衡。他說，今天來到碇內國小，看到孩子們吃得津津有味、健康長大，這就是他最大的心願。

    民進黨基隆市長參選人童子瑋（左）和學生一起吃午餐。（童子瑋辧公室提供）

    民進黨基隆市長參選人童子瑋（左）和學生一起吃午餐。（童子瑋辧公室提供）

    民進黨基隆市長參選人童子瑋（中）突襲學校午餐㕑房。（童子瑋辦公室提供）

    民進黨基隆市長參選人童子瑋（中）突襲學校午餐㕑房。（童子瑋辦公室提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播