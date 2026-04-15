童子瑋突襲營養午餐品質 將邀專家開發「兒童國宴」菜單

民進黨基隆市長參選人童子瑋（右二）為學生打飯。（童子瑋辦公室提供）

基市議長童子瑋今天中午「驚喜突擊」碇內國小營養午餐。童子瑋強調，他率先倡議跟進營養午餐免費，現今市府也宣布跟進，不過希望要顧好午餐品質，他未來會邀請專家開發營養美味菜單，讓學生吃得健康又開心。

今日午餐時間，議長童子瑋直接進入碇內國小餐廳，直接端起餐盤與孩子們排隊領餐，更在餐桌上展現親民作風，詢問孩子們：「今天的菜好不好吃？」、「最喜歡哪一道菜？」現場氣氛輕鬆愉快，童言童語的互動讓餐廳內笑聲不斷。

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童子瑋也觀察當日的菜色，確保蛋白質、蔬菜與澱粉比例適當。他感性地說，他也是一位家長，當看到孩子們把午餐吃光、笑容滿面的樣子，會讓家長感到很開心，也勉勵孩子們不挑食，因為唯有健康的體格，才能在求學的道路上勇敢追夢。

童子瑋強調，有許多家長向他反映，擔心免費營養午餐會影響餐點品質，他認為「建立管理機制、提升品質、維護食安，才是免費的基礎。」他強調，確保餐食品質，必須檢討現行採購制度，將食材品質、供應穩定與營養標準納入評選機制。

童子瑋也說，未來他會推動邀集專家持續開發營養美味菜單，比照歐巴馬夫人（Michelle Obama）的「兒童國宴」（Kid’s State Dinner）概念，啟動學餐菜單創新計畫，更要強化食材來源查核，建立溯源、抽驗與公開資訊制度，對違反食安或品質標準的供應商，建立明確懲處制度。

童子瑋表示，推動營養午餐免費是他倡議的重要政策，「免費」絕不代表「隨便」，市政減輕家長的經濟負擔，更要嚴格控管每一道食材的來源與營養均衡。他說，今天來到碇內國小，看到孩子們吃得津津有味、健康長大，這就是他最大的心願。

民進黨基隆市長參選人童子瑋（左）和學生一起吃午餐。（童子瑋辧公室提供）

民進黨基隆市長參選人童子瑋（中）突襲學校午餐㕑房。（童子瑋辦公室提供）

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