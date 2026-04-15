高雄表揚118位優秀技職教師 她年少逆境成長助生改變未來

高雄高工建築科教師黃天枝（左起）、中正高工教師宋正文、海青工商美工科教師楊郁芳、高雄高商陳玟姿主任、三民家商服裝科教師馮家慧，獲2025高雄技職典範教師表揚。（高雄市教育局提供）

升學當道的現今，技職教育是銜接產業的重要學習，高雄市今（15）日在中正高工舉行高雄技職典範表揚典禮，表揚118位優秀教師，其中獲獎的高雄高商教務主任陳玟姿，國中時家庭貧困未升學，但她仍努力進修，並從職場進入杏壇為師，幫助更多學生改變未來。

陳玟姿國中時因家庭經濟困難中斷升學軌道，國中畢業就到工廠工作賺錢養家、還債，但她仍不放棄學業，後續靠著白天打工、夜間進修苦讀，高職3年表現優異、成績名列第一，並榮獲兩屆模範生，後以技優甄審錄取國立彰化師範大學，修習教育學程並獲卓越獎學金，奠定專業基礎。

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陳玟姿投入教學後，她長期深耕會計專業課程與證照輔導，發展出系統化教學模式，透過系統化練習與歷屆試題分析強化證照應試能力，以實戰模擬培育競賽實力，帶領學生屢創佳績。

高雄高工建築科教師黃天枝常年深耕於選手培育，他表示，身為指導教師除協助學子在競賽獲得佳績外，最值莫過於技術繼承的喜悅、技術知識量化及科技衍生。

中正高工教師宋正文則說，帶領著學生逐步累積「獨當一面」能力的歷程，那份堅持與成長，是身為教師最珍貴的回饋。

高雄技職典範表揚典禮，表揚118位優秀教師。（高雄市教育局提供）

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