回饋家鄉太麻里 金針花與社福養大的小孩彭秋勝連2年捐白米

彭秋勝（左4）回館家鄉，幫助困頓家庭。（記者劉人瑋攝）

台東太麻里鄉親、無極慈勝宮弟子彭秋勝連續2年發起白米捐贈公益行動，今年再度捐助白米5000公斤，預計發送到太麻里鄉9村約1000戶家庭，以實際行動關懷地方、回饋鄉里。同是當地子弟的工策會總幹事雷明聖說，彭秋勝成長背景困苦，如今接觸家鄉廟宇後一同行善捐米回饋，預計持續3年。

「慈米濟世．愛滿太麻里」第二屆白米捐贈儀式今天上午9點30分在順安府舉行。彭秋勝說，能夠盡一己之力回饋成長的土地，是一種責任也是一份福報。希望透過持續性的捐贈行動，不僅減輕弱勢家庭的生活壓力，也讓更多人感受到社會的溫暖與支持。

請繼續往下閱讀...

主辦單位指出，彭先生家族早年就移居台東，例如金針山上也有彭氏客家族群，連續兩年的白米捐贈，更象徵在地力量的凝聚與善心的延續。當善行從家鄉出發，便能深深扎根，讓愛在地方循環流動，形成最真誠的守護力量。

彭秋勝生於太麻里鄉，父親早逝，母親還需與叔伯上山靠著採金針花、到處打零工養大孩子，都需靠社福單位協助才不致於挨餓困頓，直到彭秋勝國中後北上，出社會後不僅順利成立公司也完成大學學業，但以往長輩的辛勞、家族協助與社福機構的幫助仍銘記於心。彭秋勝說，自己就是金針花與社福養大的小孩。

彭秋勝說，雖然只是一家生產辦電腦周邊家具中小企業，生活過得順利時，也不忘同樣受困人，不停捐助物資，讓和自己以往有著同樣困頓的家庭與孩子能過得更自在，7、8年前返鄉接觸無極慈勝宮即提出捐物資構想，直到2年前宮內實際執行，自己義無反顧投入。

彭秋勝說，今天活動「要我拍照都覺得很彆扭，因為自己就是單純想施與、協助罷了」，自己因以往困頓而發心行善，但直到接觸宗教才能在行善的路上走得更長久，「捐白米不需要很多錢，重點是要有心，而且要走得久」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法