紅藍軍攻防資安競賽啟航 以台南市府資訊系統為實戰場域

台南市政府攜手AIT高雄分處舉辦第二屆「Hack The Tainan紅藍軍攻防資安競賽」，邀請各界高手來報名。（台南市政府提供）

台南市政府與資安專家合作將在6月舉辦第二屆「Hack The Tainan紅藍軍攻防資安競賽」，攜手AIT高雄分處共同打造可信賴的數位環境，開放受理報名。

活動啟航宣傳活動在沙崙智慧綠能科學城資安暨智慧科技研發大樓舉行，由南市副市長趙卿惠與AIT高雄分處長張子霖共同主持，為第二屆「Hack The Tainan紅藍軍攻防資安競賽」揭開序幕，報名時間至下個月15日止。

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趙卿惠表示，台南去年首度辦理紅藍軍實境攻防演練，不僅為技術實力的較勁，更是團隊合作、應變判斷的綜合考驗，競賽結果共發現超過150項系統弱點，於完成修補後，有效提升服務安全性，展現市府對資安治理的重視與行動力。

趙卿惠指出，台南因有南科園區、沙崙科學城，資安工作更加重要，感謝國際資安專家Guillermo Christensen接連2年都前來協助，也勉勵所有參賽隊伍全力以赴，切磋交流、累積經驗，為資安發展注入更多新動能。

張子霖提到，台南以實際行動推動紅藍軍攻防演練，展現對資安治理與人才培育的高度重視，美國在台協會高雄分處也期待未來持續與各界夥伴深化交流合作，共同打造更安全、可信賴的數位環境。

研考會主委王效文說，競賽以市府正式資訊系統為實戰場域，採線上形式辦理，歡迎有興趣的人報團參加，透過攻防機制，鞏固市府與資安專業社群之公私協力模式，進一步強化地方政府整體資安聯防能量與應變能力。活動詳情可至Hack The Tainan紅藍軍攻防資安競賽

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