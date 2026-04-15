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    首頁 > 生活

    不只為獎金8萬！基隆看守所集體戒菸 感染30名收容人跟進

    2026/04/15 15:42 記者林嘉東／基隆報導
    菸齡長達12年的的戒菸教母陳淑麗，今天與成功戒掉27年菸癮的李㼈，以及藝人唐玲一同走進基隆看守所，鼓勵收容人參加法務部矯正署「2026戒菸就贏」比賽，舉戒菸比賽標語。（記者林嘉東攝）

    菸齡長達12年的的戒菸教母陳淑麗，今天與成功戒掉27年菸癮的李㼈，以及藝人唐玲一同走進基隆看守所，鼓勵收容人參加法務部矯正署「2026戒菸就贏」比賽，舉戒菸比賽標語。（記者林嘉東攝）

    「不要怕！只要敢報名，戒菸成功就在眼前！」昔日菸齡長達12年、每天要抽掉3.5包菸的戒菸教母陳淑麗，今天（15日）下午2點與成功戒掉27年菸癮的李㼈，以及藝人唐玲一同走進基隆看守所，除為參與法務部矯正署「2026戒菸就贏」比賽的8位看守所人員加油打氣外，並鼓勵收容人踴躍報名戒菸就贏比賽，就有機會抽8萬元獎金。

    基隆看守所長溫瑞祥表示，參加「戒菸就贏比賽」，成功戒菸收容人組不但有機會抽中獎金8萬元，還有3萬元及6000元等7個專屬獎項；最令他開心的是，所內有8位同仁率先報名參賽，有人為了家中新生兒、有人則是為了在物價高漲的時代省錢，在這種氛圍下，直接感染了30名收容人主動尋求門診協助。

    陳淑麗以過來人身分感性說，「戒菸就贏」是國際公認最有效且歡樂的活動，它不是一種懲罰、而是一個改變命運的契機。成功戒掉27年菸癮的李㼈則分享，戒菸是讓自己重獲自由、讓家人感受愛最簡單的方法，呼籲收容人不要因為身處逆境就放棄對身體的經營。

    陪陳淑麗一起走進看守所的董氏基金會主任林清麗指出，根據2025年底最新資料，矯正署推動戒菸後，入監後的吸菸率已顯著下降至71%，戒菸成功率更高達9成。瀚翔骨科診所醫師林志昌提醒，戒菸的好處是立即的，只要停止吸菸20分鐘，心跳就會恢復正常，持續戒菸更能大幅降低中風機率。

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