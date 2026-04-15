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    首頁 > 生活

    大甲媽祖遶境4/17登場 「氣象女神」伍婉華隨隊報天氣

    2026/04/15 15:23 記者吳亮儀／台北報導
    氣象署團隊目前在白沙屯進香期間，團隊隨隊報天氣，未來也將投入大甲媽遶境。（圖由氣象署提供）

    氣象署團隊目前在白沙屯進香期間，團隊隨隊報天氣，未來也將投入大甲媽遶境。（圖由氣象署提供）

    「大甲媽祖遶境進香」將從4月17日登場，中央氣象署連續14年與台中大甲鎮瀾宮合作，在9天8夜的進香活動中提供貼心氣象服務，由氣象預報中心副主任、有「氣象女神」綽號的伍婉華帶隊，採「定點播報」與「沿途宮廟快閃播報」雙軌並行。

    氣象署團隊將在4月18日到20日及24日手舉天氣小叮嚀看板參與遶境隊伍；並分別於4月17日、20日及24日，在台中大甲鎮瀾宮、嘉義新港奉天宮及彰化花壇文德宮前，於上、下午時段進行現場天氣播報。

    此外，4月18日、19日及24日亦將於遶境沿線宮廟進行「快閃氣象播報」，即時提供最新天氣預報與安全提醒。氣象署派出行動氣象觀測車定點駐站，即時呈現所在地氣溫、降雨、風力等資訊及相關提醒。

    另外，同時也特別對大甲媽祖遶境活動建置客製化氣象服務網頁，並同步在「大甲鎮瀾宮官網」提供連結，讓信眾可隨時隨地查詢遶境沿途所經4縣市，以及鑾轎駐駕的大甲鎮瀾宮等7座宮廟今、明2天及未來1週每3小時的天氣預報資料。

    另外，在劇烈天氣發生前，氣象署服務團隊也將即時通報大甲鎮瀾宮團隊，協助及早採取防護措施，以保障信眾安全。氣象署說明，由於大甲媽祖遶境路線多行經易受強風影響的海線地區，氣象署近年來致力於提升災害性天氣預報細緻度，去年推出的「陸上強風特報鄉鎮燈號分級」，也是今年重點宣導項目。

    氣象署團隊將在現場天氣播報及行動氣象服務站進行相關解說，同時鼓勵信眾下載氣象署自製的「中央氣象署-W」及「中央氣象署-Q」2款App，活動期間完成下載且運用者，還可獲得限量氣象紀念品。

    氣象署團隊目前在白沙屯進香期間，團隊隨隊報天氣，未來也將投入大甲媽遶境。（圖由氣象署提供）

    氣象署團隊目前在白沙屯進香期間，團隊隨隊報天氣，未來也將投入大甲媽遶境。（圖由氣象署提供）

    大甲媽遶境期間，氣象署將出動行動氣象觀測車隨行。（圖由氣象署提供）

    大甲媽遶境期間，氣象署將出動行動氣象觀測車隨行。（圖由氣象署提供）

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