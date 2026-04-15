新北24處整開區達2480公頃 取得公益回饋空間逾10萬坪

新北市近年推動24個整體開發案，翻轉城鄉風貌。圖為新店B單元開發完成模擬圖。（圖由新北市城鄉局提供）

新北市幅員遼闊，仍有許多尚未開發的土地，市府近年推動24處整體開發案，總面積達2480.38公頃。市長侯友宜表示，新北建構三大軸心，沿著捷運沿線開發，翻轉城市風貌，透過公私協力，創造公共空間和公益設施，打造全齡共好的永續城市。

城鄉發展局長黃國峰今天在市政會議報告指出，近年透過捷運環狀線、五泰及泰板輕軌、萬大中和線、三鶯線及深坑輕軌建設，帶動蘆洲南北側、擴大三重、秀朗橋北側、新店B單元、新泰塭仔圳、擴大五股、泰山楓江、土城司法園區、土城暫緩、中和灰磘、樹林機五及防洪三期、樹林帶狀農業、林口工一、板橋浮洲、板橋埔墘4-7、板中土帶狀農業、大柑園、麥仔園、新店J、F單元及新店DHI單元、新店寶高及深坑農業區等24處整體開發區發展，總面積約2480.38公頃。

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黃國峰表示，在捷運交會重要節點，例如新莊知識產業園區（溪北轉運站）、十四張及金城機廠等，優化交通轉乘，導入商業複合使用，增添人行綠蔭空間，並結合TOD（大眾運輸導向）機制，取得多元公益空間共1萬980坪，增加公共汽、機車位3245個，增訂淨零碳排規定，建構綠色生活圈。

侯友宜說，近年城鄉規劃透過點、線、面發展新北。在點的部分，推動都市更新，現在多元都更申請件數是過去20年總和的5.2倍，其中大陳都更7個單元都已招商完畢；此外，社會住宅已興建2.3萬戶，長期目標規劃4.1萬戶。

在「線」方面，侯友宜表示，透過捷運三環六線建構3大軸心，目前捷運周邊有37個聯合開發案推動，結合TOD概念，捷運到哪裡、都更做到哪裡；「面」則是大幅度整體開發，目前有24個整體開發案推動中，翻轉城鄉風貌，並取得公益回饋空間10萬9000坪，增設日照中心、公托、社會住宅及圖書館，節省公帑544億元，公益回饋代金也挹注市庫623億元。

新北市建構三大軸心，推動24處整體開發案。圖為樹林防洪三期整體開發地區現況照。（圖由新北市城鄉局提供）

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