5/1登場 「大湖薑麻園客庄小旅行」體驗農事、走樟之細路

「大湖薑麻園客庄小旅行」體驗農事、走樟之細路，5/1登場。（鄉公所提供）

苗栗縣山區不少地方栽種桐花樹，桐花季時桐花掉落宛如雪景，大湖鄉公所推出「大湖薑麻園客庄小旅行」，5月1日下午2點在薑麻園休閒農業區遊客中心旁停車場熱鬧登場，結合樟之細路生態健行及DIY農事體驗，規劃四梯次小旅行遊程，報名網址：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeenRufgnpxQjOO0A36DZtowEIt0ljUW1HV55ZGYUGIdhHSuw/viewform?usp=header

大湖鄉公所表示，鄉公所於去年大湖尊梨節舉辦的「樟之細路」健行活動好評不斷，今年特別擴大辦理，將總報名額度提升至320人，結合薑麻肥皂製作與薑麻染布等免費DIY體驗，於5月1日開幕當天及5月9日共推出四梯次「樟之細路＋農事體驗」小旅行，讓民眾在享受健行之餘，也能動手體驗在地特色產業，感受農村生活的樂趣。

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另外，參加5月1日第二梯次的民眾可體驗限定推出的螢火蟲專屬行程，邀請樟之細路協會彭宏源理事長擔任導覽解說。

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