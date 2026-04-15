七龍珠Z粉絲別錯過！花火節5月登場 立榮假期機加酒最低3846元起

今年澎湖國際海上花火節將於5月4日至8月25日熱血登場。（長汎假期提供）

今年澎湖國際海上花火節將於5月4日至8月25日熱血登場，立榮航空、長汎假期攜手推出今年度全新「澎藍心動．跳島秘境遊」澎湖特色行程，解鎖澎湖東北海離島新地圖！另外，也推出澎湖「機+酒」組合，三天兩夜最低3846元起。

長汎假期鎖定年輕族群最愛的社群打卡熱點，推出全新「澎藍心動．跳島秘境遊3日」團體行程，這次跳脫常見的大眾打卡路線，直接解鎖澎湖東北海離島新地圖，安排前往澎湖最北端的無人島「目斗嶼」，欣賞黑白相間的燈塔跟清澈的果凍海；接著登上曾入選全球十大秘密島嶼的「虎井嶼」，近距離感受離島慢步調與壯闊海景。

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此外，旅客可以在有「台版馬爾地夫」之稱的澎澎灘體驗SUP立槳活動，划向鐵砧嶼的同時，沿途欣賞玄武岩地形與海蝕景觀。餐食部分安排西嶼人氣小吃外垵炸粿，讓旅客在跳島行程中同步品味在地海味。團體遊每人14999元起。

今年澎湖國際海上花火節亮點就是悟空、神龍等經典角色將躍上夜空，結合震撼視覺的主題煙火與無人機秀，點亮整個澎湖灣。全島更同步設置「七龍珠Z」大型主題公仔與打卡點，讓整座島嶼化身為動漫迷的朝聖天堂。長汎假期規劃花火觀賞體驗，卡位最震撼的觀賞視角，以最舒服的方式直擊煙火展演，享受熱血夏日祭典！

除了長汎假期精心安排的團體行程，想安排自由行的旅人也可透過「立榮假期」官網快速搜尋最超值的澎湖「機+酒」組合，台北、台中、嘉義、台南、高雄皆可出發，3天2夜最低只要3846元起，也同步推出官網限定折扣，結帳時輸入折扣碼「PENJOY26」，即可立享單筆訂單95折優惠，限量200組，數量有限；旅客凡是於官網訂購機加酒方案，上述跳島秘境行程也可在預訂後一鍵加購，輕鬆打造最適合的澎湖假期。

目斗嶼黑白燈塔與清澈大海完美同框，是旅客必訪的打卡熱點，也可以感受北方離島的寧靜氛圍。（長汎假期提供）

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