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    首頁 > 生活

    竹縣原住民族部落大學轉型升級 將導入4大課程架構

    2026/04/15 15:17 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣原住民族部落大學在2025年中央評鑑中榮獲「優等」最高殊榮，竹縣府今天宣布，部落大學今年度計畫總經費提升，並將全面轉型升級。（圖由新竹縣政府提供）

    新竹縣原住民族部落大學在2025年中央評鑑中榮獲「優等」最高殊榮，竹縣府今天宣布，部落大學今年度計畫總經費提升，並將全面轉型升級。（圖由新竹縣政府提供）

    新竹縣原住民族部落大學在2025年中央評鑑中榮獲「優等」最高殊榮，竹縣府今天宣布，部落大學今年度計畫總經費提升，並全面轉型升級，將導入4大課程架構，不再侷限於單一開班授課模式，以建構更具在地性與延續性的學習體系。

    新竹縣部落大學今天舉行校務會議暨聯合開學典禮，副縣長徐元棟表示，今年度部落大學計畫總經費從去年470萬元大幅提升至710萬元，並將全面轉型實施4大課程架構，以「研習類」作為學習與參與入口、以「學程類」進行系統化專業人才培力、以「大師講堂」拓展文化視野與高度，以及以「耆睿學院」作為原住民族文化智庫與傳承核心，預計開設54門課程。

    原住民族行政處說明，文化傳承須與族人的實際生活及產業發展相輔相成。今年度辦學重點，將緊密結合教學與「新竹縣原住民族教育文化產業推廣中心（原推中心）」、「Wah!幾散竹東展銷中心」2處實作基地。

    透過學程類課程的實務訓練，積極輔導學員考取中餐烹調、烘焙、風味飲品調製等專業丙級證照，並結合展銷平台的市場機制，協助學員在習得技術後，進一步發展專屬商業模式，落實「做中學、學中創」的精神，帶動部落觀光與文化商品的永續發展。

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