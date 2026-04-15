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    首頁 > 生活

    靜態閱讀到動態劇場 竹縣府跨局處啟動「性別平等系列活動」

    2026/04/15 15:10 記者黃美珠／新竹報導
    「我的衛生棉我做主」是新竹縣曾經舉辦過的經典性平親子活動，今年將持續推廣。（圖擷取自竹縣府官網）

    「我的衛生棉我做主」是新竹縣曾經舉辦過的經典性平親子活動，今年將持續推廣。（圖擷取自竹縣府官網）

    新竹縣為落實性別平等觀念，深化大眾理解「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」精神，下週一（20日）起到12月，將有系列「性別平等暨多元性別」書展與教育活動，用電影欣賞、閱讀推廣、工作坊以及講座，從靜態閱讀到動態劇場，把抽象的平權觀念轉化為具體的參與體驗。

    首先登場的就是下週一、教育局辦的多元性別教育研習，邀請縣內教育人員參與，增進對多元性別議題理解與友善教學知能。後續也將有2所學校，在4、5月期間辦理月經教育和多元性別主題書展，引導學生認識多元性別的議題。

    新竹縣家庭教育中心5月也將辦理多元文化性別主題推廣專書書展，規劃親子工作坊，從繪本帶領親子認識多元性別，並有2場性別意識成長教育的線上講座、以及7所學校合辦的親子讀書會、教習劇場等活動。

    縣府文化局預計5月5日到5月31日在圖書館1樓，舉辦「走進ㄊㄚ的故事」的性平與多元性別主題書展，精選破除性別刻板印象、家事分工、性別自我認同、性別與生涯規劃選書，配合多元家庭桌遊、繪本教育活動，逐步向民眾介紹和推廣性平議題。

    縣府社會處則將在6月、9月以及12月各舉辦1場「性別平等電影院及讀書會」，用電影欣賞、專家導讀以及映後座談分享，提升大眾對性平的認識與敏感度。

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