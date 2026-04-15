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    首頁 > 生活

    「白沙屯香牌」奇遇記！ 鹿港製香業者、下訂500個香燈腳相遇

    2026/04/15 15:14 記者劉曉欣／彰化報導
    施燁志開發的手作香牌，從鹿港媽祖、白沙屯到大甲媽祖都有。（記者劉曉欣攝）

    施燁志開發的手作香牌，從鹿港媽祖、白沙屯到大甲媽祖都有。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣鹿港鎮百年製香世家業者施燁志，去年在白沙屯媽祖進香時，準備好自家做的「白沙屯香牌」要分送給香燈腳，只有一人直接拒絕，原來他的身上就有別著同款香牌並表示「我就是在網路下訂500個的人」，讓施燁志直呼，媽祖真是太神了！兩人可以在數十萬人當中相遇，媽祖的安排妙不可言。

    施燁志指出，他接手製香百年老店，近年來開發手作香牌的新路線，可以動手DIY，也可以客製化。其中，人氣最好的是媽祖香牌，從白沙屯、大甲到鹿港的媽祖香牌，都非常受歡迎。

    他強調，去年他在鹿港鎮隔壁的福興鄉麥厝村，分送自己準備的「白沙屯香牌」，許多香燈腳都好開心的收下結緣品，獨獨有一位男子拒絕了，回絕的理由是「他已經有了」，對方還說「我就是那個在網路跟你訂500個的那個人」，讓他整個人都嚇到了。

    施燁志表示，這位香燈腳的訂單，讓他印象深刻，因為對方說之前有去白沙屯拱天宮，「博杯」獲得同意可以取得香灰，希望能夠把香灰加入香牌的材料當中，這樣做出來的500個香牌就等同有過爐，對方下訂500個是作為結緣品，當沿途拿到福食就回贈表達謝意。

    因此，當施燁志去年在分送白沙屯香牌給香燈腳時，完全沒想到會碰到下訂單的客戶，兩人之前既不認識，也沒碰過面，完全都是靠著網路接訂單，在數十萬人的進香途中，竟然會神奇的相遇，兩人相認就是靠「白沙屯香牌」牽起的線，讓施燁志都說，媽祖的安排就是最好的安排。

    就是這塊白沙屯香牌，讓施燁志與從未見過的下單者，在白沙屯媽祖進香途中碰到了。（記者劉曉欣攝）

    就是這塊白沙屯香牌，讓施燁志與從未見過的下單者，在白沙屯媽祖進香途中碰到了。（記者劉曉欣攝）

    施燁志夫妻開發的手作香牌，從鹿港媽祖、白沙屯到大甲媽祖都有。（記者劉曉欣攝）

    施燁志夫妻開發的手作香牌，從鹿港媽祖、白沙屯到大甲媽祖都有。（記者劉曉欣攝）

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