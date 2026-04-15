安平外海首現中華白海豚 蚵棚海域見證海洋復育

海洋委員會海洋保育署與地方共同呈現台南資源保育成果。（台南市農業局提供）

台南安平外海近日出現珍貴的中華白海豚，南市區漁會永續艦隊於蚵棚海域實際目擊並拍攝，為地方海洋生態留下重要影像紀錄。

過去雖有白海豚會到蚵棚覓食的說法，但始終缺乏具體證據，此次畫面首度證實，也顯示台南沿海海域復育逐漸展現成果。南市區漁會理事長方裕豐表示，安平外海是牡蠣養殖重鎮，更是台南漁業命脈之一，白海豚現蹤象徵海域環境改善，對地方保育工作是一大鼓舞。

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「海洋共護－蚵棚生機再現」成果發表今在市府舉行，海洋委員會海洋保育署署長陸曉筠、南市府副秘書長殷世熙及漁會團隊到場見證，在地漁民組成的永續艦隊也出席，展現中央、地方與民間攜手守護海洋的決心，預告17日將於南區外海辦理魚苗放流。

陸曉筠指出，第一線漁民是海洋守護關鍵力量，透過巡護、通報與復育行動，讓保育政策真正落實。殷世熙表示，市府近年推動友善漁法、放流魚苗與加強取締非法作業，持續改善沿海生態。

不過南市區漁會總幹事林鈺昕提醒，仍有外地大型漁船違法進入3海浬內捕撈，甚至違規排放油污，顯示保育觀念與法規落實仍待加強，未來須持續宣導與執法，確保海洋資源永續。

漁民海上作業抓大放小，維護鳳螺資源永續。（南市農業局提供）

永續巡護艦隊一同守護海洋。（台南市農業局提供）

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