淡水居民控移除蜂巢魯莽噴殺蟲劑 新北動保：持續精進作業

淡水區民眾張小姐表示，日前鄰居在淡水國中附近一處電線桿內發現野生蜂巢，通報市府農業局希望友善移除，豈料遭到承辦人員以噴殺蟲劑、封死出入口處理。（張小姐提供）

新北市淡水區民眾張小姐表示，日前鄰居在淡水國中附近一處電線桿內發現野生蜂巢，通報市府農業局希望友善移除，豈料遭到承辦人員以噴殺蟲劑、封死出入口處理。張小姐向本報投訴並質疑，這些蜜蜂並沒有叮人，且蜜蜂正在日益減少，如此殺蜂著實誇張。動物保護防疫處回應，因此案蜂巢位在電線桿內部，並非可一般安全移除的環境，人員基於避免誤觸、降低蜂群擴散風險進行必要處置，將持續檢討、精進作業方式。

張小姐說，經承辦人員噴殺蟲劑、封死出入口處理，現場蜜蜂死一堆，黏貼材料直接變成「黏蜂板」， 承辦人員還聲稱是標準處理流程、農業局只處理養蜂場，野生蜜蜂一律噴殺蟲劑、封死處理云云。張小姐認為，蜜蜂數量正在減少，且這些蜜蜂完全不會叮人，相關單位竟還這樣處理蜜蜂問題，著實誇張。

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動保處表示，此案蜂巢位於電線桿內部，非一般可直接安全移除環境，現場人員基於避免民眾誤觸及降低蜂群擴散風險，在兼顧公共安全前提下進行必要處置，後續將檢討精進相關作業方式，兼顧生態保育與民眾安全。

動保處補充，如民眾通報蜂巢案件，現場人員會先判別蜂種，並依其生態特性及對公共安全風險採取不同處理方式；如屬具攻擊性且可能危及民眾安全的虎頭蜂，會進行蜂巢摘除，如為具授粉功能的蜜蜂，則以生態保育為原則，優先評估移置或採取較為友善處理方式，避免不必要之撲殺；蟻巢原則上則不列入處理範圍。

淡水區民眾張小姐表示，日前鄰居在淡水國中附近一處電線桿內發現野生蜂巢，通報市府農業局希望友善移除，豈料遭到承辦人員以噴殺蟲劑、封死出入口處理。（張小姐提供）

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