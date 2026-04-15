性平案件暴增應朝分級分流處理 教育部：納入考量並通盤檢討

立法院教育及文化委員會16日舉行「《性別平等教育法》修法—校園性別事件、情感糾紛案件及情感教育展望與檢討」公聽會，教育部次長朱俊彰出席。（記者塗建榮攝）

《性別平等教育法》實施已20年，立法院教文會今天召開公聽會探討修法方向，多個教團點出，性平案件存在暴增，應朝分流方式辦理，而性教育、健康教育等也應明確區分，教育部次長朱俊彰回應，案件處理分級分流將納入考量，性平課程也會通盤檢視。

全教產高中職主委黃玉蘋表示，在校園性別事件實務中，調查費用應由主管機關負責編列預算支應，避免排擠學校校務基金；調查報告內容、調查人員培訓課程應避免因審查人員更迭標準不一；另也認為教育部具有把關高中以下課程教材的職責。

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全國教師會理事李雅文表示，性平案件「案案大辦」已造成教育現場行政量能負荷過載，應該朝分流、減量，情節重大者維持嚴謹的法律程序；輕案則能分流，修法允許輔導先行，先回歸校內溝通、輔導等教育機制，用教育化解紛爭，也避免繁瑣的行政調查。

國教盟代表張文昌點出，目前性平法有定義混淆、功能過度承載、強制通報與程序膨脹等3項問題。應將「性別平等教育」、「性健康教育」、「情感教育」與「校園性別事件處理」明確區分；建立案件「分級分流」機制；並讓法律回到「教育本位」。

全國家長會長聯盟理事長陶蓮生說，家長是推動教育發展最穩定的合作者，建議應落實清楚、分齡，以孩子保護為核心的性健康教育；補起情感教育，納入課程與師資培育；建立家校合作機制，包括課程說明、教材透明、家長諮詢、回饋管道與親職教育資源。

民進黨立委林月琴點出，性平會現況是案量暴增4成，承辦人員卻有高達6成為兼辦，還要處理其他行政事務，量能不足可能影響申訴人權益。

教育部次長朱俊彰表示，教育部要做老師、第一線處理人員的後盾，相關案件的處理機制如引入第三方調查，會進行評估，程序上會將合法教學中所產生案件，納入分級分流等考量，另在保密義務的部分也會進行處理。

對於性平課程，朱俊彰指出，這屬於預防的方向，政府會全面檢視，過去可能落實不夠，後續進行盤點加強，看是否有其他性教育、健康教育的內容納入。而由於現在屬於融入議題式教法，是否在各教育階段要有特定時數，會一併考慮。另針對數位暴力、親密關係暴力等與新議題，也會與時俱進跨部會討論數位暴力、親密暴力等面向。

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