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    首頁 > 生活

    台南學甲西瓜產量少5成 西瓜節5/2登場

    2026/04/15 14:20 記者楊金城／台南報導
    學甲西瓜產季到了。（記者楊金城攝）

    學甲西瓜產季到了。（記者楊金城攝）

    香甜好吃，台南學甲西瓜產季到了，2026年學甲西瓜產業文化節5月2日在學甲華宗公園熱鬧登場，行銷學甲西瓜。

    學甲西瓜產區在八掌溪南畔的頂洲及紅茄萣，西瓜種植面積約25公頃，位屬「倒風內海」地區，土壤為帶有鹽分的砂質地質，加上瓜農優良的栽培技術，孕育出外觀佳、品質優的西瓜，平均甜度高達14度以上，口感清脆、風味濃郁，頂港有名聲、下港有出名，受到消費者喜愛。

    學甲區長張明寶今天（15日）巡視頂洲西瓜田，與瓜農交流，關心西瓜生長情形。他表示，區公所將持續協助行銷推廣與促銷，提升學甲西瓜品牌知名度與市場競爭力，歡迎遊客來學甲小旅行，選購現採新鮮西瓜。

    54歲瓜農郭茂永表示，學甲西瓜採收前，遇到清明連假的下雨、又碰上乾燥的南風，導致西瓜「爆瓜」裂果、腐爛，收成有5成就要偷笑；台南其它西瓜產地也不好，價格稍跌，種西瓜也是看天吃飯，瓜農只能望後冬。

    82歲瓜農郭林綉枝種西瓜超過半世紀，她指出，今年西瓜遇到病菌、下雨，已連2年減產，但瓜農仍用心種出好吃的學甲西瓜，品質不減。

    5月2日學甲西瓜節，公所規劃社區音樂與舞蹈展演、西瓜評鑑選拔學甲西瓜王、西瓜棋少年棋王爭霸賽，以及西瓜綿DIY、西瓜造型拇指琴DIY等活動；現場有學甲西瓜展售與免費品嘗、表揚學甲區模範母親。

    學甲西瓜香甜好吃。（記者楊金城攝）

    學甲西瓜香甜好吃。（記者楊金城攝）

    學甲西瓜產地在鹽分地帶的八掌溪南畔。（記者楊金城攝）

    學甲西瓜產地在鹽分地帶的八掌溪南畔。（記者楊金城攝）

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