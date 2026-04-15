竹圍福海宮輔信王公誕辰祈福 重頭戲「飛輦轎、過金火」4/24登場

竹圍福海宮「飛輦轎、過金火」儀式，預計4月24日登場。（福海宮提供）

桃園市大園區竹圍福海宮將於4月21至25日舉辦輔信王公誕辰祈福活動，福海宮主委陳日淡今天表示，輔信王公誕辰是每年桃園航空城最具代表性的宗教慶典，將恭請全台各地輔信王公分靈回祖廟共享慶典香火，及各地民眾、輔信王公契子女蒞臨參拜，傳承逾百年的民俗儀式「飛輦轎、過金火」4月24日登場，此項傳統技藝已被桃園市政府列為無形文化資產。

竹圍輔信王公已來台176週年，早期竹圍福海宮坐鎮於桃園國際機場與沿海地區，居民、漁民、物流業及航空業者，都有向輔信王公祈願賜福的風俗，並將福海宮奉為當地的信仰中心，輔信王公也被信眾暱稱為「航空守護神」，近年配合國家重大建設，新廟地點規劃於桃園航空城開發範圍內，鄰近安置住宅與機場。

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陳日淡說，輔信王公誕辰祈福活動是桃園航空城年度最具代表性的宗教慶典，其中「飛輦轎、過金火」極具看頭，「飛輦轎」前先由信徒扶轎恭請王公祖出巡賜福，再由4位壯丁肩扛神轎，輦轎隨勢而轉，凡塵的重力被神靈磁場影響，神轎彷彿在半空中飛舞，體現王公祖神威顯赫、驅邪納福；「過金火」則是重要的祈安科儀，在廟旁廣場鋪設滾燙的金紙火堆，各路神轎班在指揮下赤腳快速踏過，神轎穿越熊熊火堆，淨化穢氣、消災解厄，並為參與盛會的信眾祈求平安順遂、闔家安康。

陳日淡表示，廟方準備馬年專屬結緣品、招財聚寶盆及金幣保溫杯等，送給添油香或捐獻興建新廟滿額的信眾，活動當天準備多樣點心供信眾免費享用，一同參與這場百年宗教文化饗宴。

竹圍福海宮「飛輦轎、過金火」儀式，預計4月24日登場。（福海宮提供）

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