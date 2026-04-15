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    首頁 > 生活

    提升獸醫師馬病與大動物專業 新北動保辦理醫療講座

    2026/04/15 14:12 記者黃子暘／新北報導
    動保處今（15）日邀請國內資深大動物臨床獸醫師蕭火城，於土城區大地馬場舉辦「馬病與大動物臨床講座」。（新北市動保處提供）

    動保處今（15）日邀請國內資深大動物臨床獸醫師蕭火城，於土城區大地馬場舉辦「馬病與大動物臨床講座」。（新北市動保處提供）

    馬匹在人類歷史扮演許多重要角色，新北市府動物保護防疫處長楊淑方說，為提升馬等大動物獸醫師專業醫療能力、培育相關人才，動保處今（15）日邀請國內資深大動物臨床獸醫師蕭火城，於土城區大地馬場舉辦「馬病與大動物臨床講座」，聚焦馬匹重要傳染病防治、健康管理、臨床檢查及實務操作，眾多獸醫師與馬場從業人員參與。蕭火城表示，大動物健康除攸關畜牧產業發展與食品安全，完善獸醫診療體系方能提供良好動物健康管理。

    動保處指出，蕭火城在課程中介紹馬匹常見傳染病傳播途徑與臨床症狀，協助學員掌握疾病辨識與檢疫重點，並說明馬匹解剖構造、生理機能及行為特性，提升獸醫師判斷健康狀態與飼養管理能力，並在課程中示範、講解馬匹控制及保定等臨床檢查與實作演練。

    蕭火城表示，馬匹曾兼具交通與軍事功能，帶動獸醫學以馬病醫療為發展核心，不過時代變遷，馬匹逐漸轉為休閒觀光用途，又因犬貓等伴侶小動物飼養普及，現今獸醫師多投入小動物醫療領域，不過馬、牛、羊、豬等大動物健康除攸關畜牧業、食品安全等，盼藉由這次講座增進專業知識與技術精進，進而達到經驗傳承，讓更多獸醫師了解馬匹。

    動保處補充，市府將持續推動大動物醫療教育以及畜牧場巡迴輔導機制，並與馬場、畜牧業者建立密切聯繫，提供更完善的技術支援以及諮詢服務，守護馬匹及經濟動物健康與福祉，也把關畜禽產品品質與食品安全。

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