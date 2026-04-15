平鎮國中劍湖山餐廳用餐近70人不適 雲林衛生局帶回檢體送驗

桃園平鎮國中約600人到劍湖山世界戶外教學，今傳出約70名學生疑昨食用園區晚膳出現身體不適。（資料照）

桃園市平鎮國中昨天抵達劍湖山世界戶外教學，疑似吃完園內餐廳晚餐後，今（15）日凌晨1、2點傳出多名學生出現疑似食物中毒症狀，園方主動回報後，雲林縣衛生局已前往將檢體帶回調查來源，初步統計將近70名學生送醫。

衛生局表示，平鎮國中約600名學生昨天下午抵達劍湖山世界戶外教學，今天飯店主動通報，近70名學生出現想吐等症狀，經園方協助送至斗六成大醫院及兩間診所後，學生情況皆好轉，已乘車回到園區。此外，衛生局也派員前往餐廳留樣採體，已送至食藥署、疾病管制署送驗中。

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園方餐飲部協理陳冠錫表示，今年凌晨1、2點少數學生有出現想吐等症狀，8點用早膳時多數學生陸續出現不舒服症狀，因此趕緊派車載學生前往救治，且通報雲林縣衛生局，經醫療院所看診後，多數學生已返回園區，大多數學生已恢復體力在園區內遊憩，少數學生待在飯店大廳休息。

陳冠錫強調，今天學生將在下午2點離開園區，根據檢疫人員轉述，檢驗報告需待2週將出爐，後續會配合旅行社關心學校學生，並配合衛生局調查。

斗六成大醫院院長何宗憲表示，初步診斷為腸胃炎等身體不適等症狀，已在第一時間親自聯繫平鎮國中學務處陳主任，確保校方能掌握最即時醫療資訊。

事件發生後，院內各相關單位已迅速展開跨部門應變，除了全力提供適切的醫療處置外，亦積極協助安撫學生與隨行師長的情緒。目前學生接受症狀緩解等相關治療後，此外院方另有準備白粥及運動飲料讓學生補充體力，大多數學生已由校方安排接回，其餘仍有10多名學生，由院方密切觀察後續恢復狀況。

據了解，昨晚平鎮國中所用的晚膳餐食為桌菜，菜色有蒜泥白肉、貴妃鮑沙拉、梅干扣肉、珍珠丸子燒、胡椒雞腿排、炸豬排、蔥絲鯖魚片、爆炒田園綠時蔬、古坑鮮筍燉雞湯，雲林合時鮮甜果、白米飯等。

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