基北北桃攜手減碳 劉和然：新北軌道7線齊發、增設便民大眾運輸

基北北桃4市共同辦理「我的減碳存摺2.0」減碳大聯盟頒獎記者會，新北市副市長劉和然（左一）代表市長侯友宜出席。（新北市交通局提供）

基北北桃4市共同辦理「我的減碳存摺2.0」減碳大聯盟頒獎記者會，新北市副市長劉和然代表市長侯友宜出席並表示，公私合力推廣綠色生活、淨零城市，已有48萬3千餘人參與，累積減碳量達7萬2千公斤以上；新北軌道建設「七線齊發」同步施工，總長達57公里、51座車站，另外，配合淡江大橋5月通車，市府已規劃於淡水端設置微型公車轉運站，並新闢往返桃園機場、板橋及淡水八里的公車路線服務。

劉和然說，在交通減碳方面，新北市推動公共運輸建設，淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線陸續通車，已新增26公里路網及26座車站，目前「七線齊發」同步施工。

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七線部分，其中捷運三鶯線以今年第2季通車為目標，另施工中的萬大中和線預計2027年完工，環狀線南環段、北環段、土城樹林線預計2031年完工，汐止東湖線預計2032年完工，基隆捷運先期工程去年開工。

劉和然補充，在智慧服務上，今年9月起新北市小一新生將使用「新北兒童卡2.0」，家長可透過具NFC功能的手機為孩子管理、儲值交通卡；另外，配合淡江大橋將通車，市府已規劃於淡水端設置微型公車轉運站，並新闢3條公車路線，納入「減碳存摺」機制，鼓勵大眾使用。

自行車運輸方面，劉和然表示，新北已建置近700公里自行車道，並朝900公里目標邁進；全市YouBike站點達1529站，日均使用人次達14萬餘次；另配合捷運三鶯線建設，市府整合沿線自行車道與人行路網，串聯三峽老街、國立台北大學及鶯歌地區，打造兼具通勤、觀光與休憩功能的綠色廊道。

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