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    首頁 > 生活

    嘉縣知名排隊美食驚見蟑螂 業者停業1日消毒

    2026/04/15 13:53 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣衛生局到朴子市1間知名排隊美食進行查核。（圖由讀者提供）

    嘉義縣衛生局到朴子市1間知名排隊美食進行查核。（圖由讀者提供）

    嘉義縣朴子市1間排隊知名美食店家，昨天有顧客購買最知名的飯類產品，在飯盒中發現1隻蟑螂屍體，並在網路社群發布照片，引發熱議；該店家今天停業全面清潔消毒，嘉義縣衛生局到場查核，有冰箱食材未分類、未覆蓋等多項缺失，已責令3天內限期改正。

    昨有民眾在Threads上發文，「現在是在比哪一間排隊有名的店，蟑螂比較大隻、魯的比較香嗎？太誇張了吧！到底多少人吃進去呀~」文章貼出多張飯盒內有蟑螂的照片，引發熱議，內文雖未直接指明是哪一間店家，但網友看到飯盒內容就知道店家是朴子市某知名排隊美食；而文章在社群上傳開後，晚間文章已無法公開閱讀，疑似已刪除。

    嘉義縣衛生局獲知，今天前往查核，該業者今天停業1日，自行檢視環境衛生狀況，進行全面清潔與消毒作業；針對蟑螂異物，則懷疑可能來源為滷汁製程中混入。

    嘉義縣衛生局查核，該店家有廚作區紗窗及紗門汙垢、冰箱食材未分類、未覆蓋、地板因潮濕鋪設紙板等缺失，責令3天內限期改正完竣。

    嘉義縣衛生局表示，食安法第8條規定食品業者的從業人員、作業場所、設施衛生管理，應符合「食品良好衛生規範準則」（GHP），違反者可依同法第44條處6萬元以上2億元以下罰鍰，情節重大者可停業或廢止登錄。

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