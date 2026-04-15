關冷氣前「多按一鍵」！大廠認證「十年免請人洗」

有網友近日發文，建議大家在關冷氣前開啟「防霉」功能，若冷氣功能較舊，可以打開「送風」功能15分鐘。冷氣示意圖。（資料照）

天氣漸轉炎熱，儘管夏天還未到來，但不少民眾已打開冷氣。不過冷氣若沒清潔，長期下來可能會散發一股「霉味」。有網友近日發文，建議大家在關冷氣前開啟「防霉」功能，若冷氣功能較舊，可以打開「送風」功能15分鐘，可以有效避免黴菌滋生。貼文一出引發大量回響，更出現許多冷氣業者出面證實「是真的」。甚至有日本冷氣大廠經銷商透露，一名顧客持之以恆照做，10年都沒找他洗過冷氣，前陣子找他去一看，乾淨得根本不需要洗。

網友近日在Threads上發文表示，最近裝新的冷氣被師傅教導，因為冷氣運轉時內部會產生冷凝水，如果直接關掉水氣悶在裡面再加上灰塵，容易生長黴菌，「防霉」原理就是關機後自動轉成送風多吹20分鐘把裡面吹乾。網友表示，自己以前都是直接關機，難怪舊的那台拆開裡面全部都是黴菌，還會聞到臭味。

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她建議大家，快去檢查一下自家冷氣有沒有「防霉」功能，如果太舊沒這功能的，關機前可以手動轉送風吹15分鐘再關，效果是一樣的。

貼文PO出後引發網友熱烈回應，甚至不少專業人士現身留言。一名日本知名大廠經銷商表示，有一位客人因為有乖乖做原PO所提的動作，所以10年沒找他洗過冷氣。前陣子才覺得滿10年該洗一洗了，他到場一看卻直呼「這麼乾淨要花這個錢嗎？」最後還很不好意思地算他便宜點。

全國電子一名店長也在下方留言表示，自己以前平均一年會請人保養拆洗，後來關機前先開送風，變成3年才會出現霉味，請人保養，他自己覺得這個動作確實「有差」；另外，有網友問可以睡醒再開送風嗎？他也建議，冷氣要關機當下就應該轉送風，如果關機一整晚再開，內部已經產生濕氣，會容易成為細菌的溫床。

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