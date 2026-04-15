台東圖書館4/22開幕營運 台東探索館明起試營運

台東圖書館內設有台東探索館，16日起試營運。（記者黃明堂翻攝）

台東縣立圖書館將於4月22日開幕營運，總圖中佔地210坪的「台東探索館」採用多媒體互動與沉浸式空間展示，規劃8大展區，將於16日起試營運，縣長饒慶鈴說，這處微型博物館能在短時間內對台東有全面且深入的認識，是兼具教育意義與文化溫度的展示場域。

縣府文化處指出，台東探索館以知識為基礎，展示內容動靜結合，營造出資訊豐富且趣味橫生的互動空間，內容聚焦「生活在台東的人事物」，規劃「探索台東、時空、文學、音樂、藝術、祭儀與節慶、宗教、體育」8大展區，從台東的記憶與文化出發，透過具情感連結的敘述與沉浸式手法，讓觀眾在親近中認識這片土地。

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進入探索館後，民眾可以沉浸在3萬年前的時空，觀覽台東歷史長河，也可以隨著小精靈環遊各地景點，或是靜心了解台東文學、藝術與音樂的發展，細細理解台東宗教與族群的多元，甚至可以體驗炸寒單的節慶感，了解台東精彩動人的體育發展歷程。

全區展示形式多元，歷史長河投影在地面，文學發展以水墨動畫展示歷程，音樂區設有吹氣即可聆聽旋律的裝置，藝術發展以沙盤進行展示，節慶活動以長條螢幕提供逐月點選，泛靈信仰、西方宗教與道教信仰展示媒材各有不同，體驗區則讓參觀者實際活絡筋骨、感受台東健兒身體的榮光。多媒體展演整體展演活潑生動，無論各年齡層皆能輕鬆參與，既可在30分鐘內快速瀏覽，也可花上3小時細細體驗。

文化處表示，縣府斥資4500萬元打造台東探索館，試營運開放時間為週四至週日，相關營運內容將持續優化調整，歡迎民眾參觀體驗並提供寶貴建議。

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