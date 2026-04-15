為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台東圖書館4/22開幕營運 台東探索館明起試營運

    2026/04/15 13:50 記者黃明堂／台東報導
    台東圖書館內設有台東探索館，16日起試營運。（記者黃明堂翻攝）

    台東圖書館內設有台東探索館，16日起試營運。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣立圖書館將於4月22日開幕營運，總圖中佔地210坪的「台東探索館」採用多媒體互動與沉浸式空間展示，規劃8大展區，將於16日起試營運，縣長饒慶鈴說，這處微型博物館能在短時間內對台東有全面且深入的認識，是兼具教育意義與文化溫度的展示場域。

    縣府文化處指出，台東探索館以知識為基礎，展示內容動靜結合，營造出資訊豐富且趣味橫生的互動空間，內容聚焦「生活在台東的人事物」，規劃「探索台東、時空、文學、音樂、藝術、祭儀與節慶、宗教、體育」8大展區，從台東的記憶與文化出發，透過具情感連結的敘述與沉浸式手法，讓觀眾在親近中認識這片土地。

    進入探索館後，民眾可以沉浸在3萬年前的時空，觀覽台東歷史長河，也可以隨著小精靈環遊各地景點，或是靜心了解台東文學、藝術與音樂的發展，細細理解台東宗教與族群的多元，甚至可以體驗炸寒單的節慶感，了解台東精彩動人的體育發展歷程。

    全區展示形式多元，歷史長河投影在地面，文學發展以水墨動畫展示歷程，音樂區設有吹氣即可聆聽旋律的裝置，藝術發展以沙盤進行展示，節慶活動以長條螢幕提供逐月點選，泛靈信仰、西方宗教與道教信仰展示媒材各有不同，體驗區則讓參觀者實際活絡筋骨、感受台東健兒身體的榮光。多媒體展演整體展演活潑生動，無論各年齡層皆能輕鬆參與，既可在30分鐘內快速瀏覽，也可花上3小時細細體驗。

    文化處表示，縣府斥資4500萬元打造台東探索館，試營運開放時間為週四至週日，相關營運內容將持續優化調整，歡迎民眾參觀體驗並提供寶貴建議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播