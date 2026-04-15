為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭版伯朗大道可食地景走可愛風 Q版卡通稻田美景曝光

    2026/04/15 13:40 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭冬山三奇美徑今年可食地景，營造出Q版的卡通人物圖像。（冬山鄉公所提供）

    宜蘭冬山三奇美徑今年可食地景，營造出Q版的卡通人物圖像。（冬山鄉公所提供）

    宜蘭縣冬山鄉三奇美徑可食地景已經成形，今年以波波草為發想意象，透過不同顏色稻葉，營造出Q版的卡通人物圖像，當地設有觀景台，讓遊客體驗三奇美徑春、夏季節限定美景。

    冬山鄉三奇美徑擁有一望無際稻田景致，一條S型農路貫穿，被譽為宜蘭版伯朗大道，每年農曆年後，冬山鄉公所選定一塊農地培育特定品種水稻，稻苗長大後，長出不同顏色稻葉，經由顏色對比呈現各式圖像，今年以波波草當主題，用Q版卡通圖案展現不同以往的可愛風格。

    冬山鄉長林峻輔今天（15日）指出，三奇美徑可食地景已逐漸成形，接下來水稻開始結穗，等到稻穗成熟，農民就會收割，可食地景將持續到6月底，遊客可上觀景台眺望，或沿著農路賞景，切勿進入農田拍照，也請大家發揮公德心，共同維護環境清潔。

    此外，冬山鄉公所也將在冬山火車站前種植波波草，目前委託業者育苗，預計5月底前完成栽種，與三奇美徑可食地景相互呼應，暑假將進入最佳觀賞期，成為另一個拍照打卡的好去處。

    三奇美徑設有觀景台（右），讓遊客觀賞當地美景。（冬山鄉公所提供）

    三奇美徑設有觀景台（右），讓遊客觀賞當地美景。（冬山鄉公所提供）

    三奇美徑擁有一望無際稻田景致，一條S型農路貫穿，被譽為宜蘭版伯朗大道。（冬山鄉公所提供）

    三奇美徑擁有一望無際稻田景致，一條S型農路貫穿，被譽為宜蘭版伯朗大道。（冬山鄉公所提供）

    冬山三奇美徑可食地景，以波波草為發想意象。（冬山鄉公所提供）

    冬山三奇美徑可食地景，以波波草為發想意象。（冬山鄉公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播