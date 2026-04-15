宜蘭版伯朗大道可食地景走可愛風 Q版卡通稻田美景曝光

宜蘭冬山三奇美徑今年可食地景，營造出Q版的卡通人物圖像。（冬山鄉公所提供）

宜蘭縣冬山鄉三奇美徑可食地景已經成形，今年以波波草為發想意象，透過不同顏色稻葉，營造出Q版的卡通人物圖像，當地設有觀景台，讓遊客體驗三奇美徑春、夏季節限定美景。

冬山鄉三奇美徑擁有一望無際稻田景致，一條S型農路貫穿，被譽為宜蘭版伯朗大道，每年農曆年後，冬山鄉公所選定一塊農地培育特定品種水稻，稻苗長大後，長出不同顏色稻葉，經由顏色對比呈現各式圖像，今年以波波草當主題，用Q版卡通圖案展現不同以往的可愛風格。

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冬山鄉長林峻輔今天（15日）指出，三奇美徑可食地景已逐漸成形，接下來水稻開始結穗，等到稻穗成熟，農民就會收割，可食地景將持續到6月底，遊客可上觀景台眺望，或沿著農路賞景，切勿進入農田拍照，也請大家發揮公德心，共同維護環境清潔。

此外，冬山鄉公所也將在冬山火車站前種植波波草，目前委託業者育苗，預計5月底前完成栽種，與三奇美徑可食地景相互呼應，暑假將進入最佳觀賞期，成為另一個拍照打卡的好去處。

三奇美徑設有觀景台（右），讓遊客觀賞當地美景。（冬山鄉公所提供）

三奇美徑擁有一望無際稻田景致，一條S型農路貫穿，被譽為宜蘭版伯朗大道。（冬山鄉公所提供）

冬山三奇美徑可食地景，以波波草為發想意象。（冬山鄉公所提供）

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