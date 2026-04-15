中市議員籲保留烏日國際展覽館 成為機械業常態展覽館

市議員曾威（右）、林德宇（左）要求市府保留烏日國際展覽館。（記者蘇金鳳攝）

台中國際會展中心已啟用，民進黨市議員曾威、林德宇表示今天在市議會表示，台中是手工具機重鎮，雖然台中國際會展中心已啟用，但烏日國際展覽館建物完好，且位在烏日高鐵站附近，地點相當好，要求經發局將展覽館原址保留，如同百貨公司一樣，成為手工具機及機械業的常態展覽館，讓國外的買家隨時隨地可展覽館看產品。

經發局長張峯源表示，烏日國際展覽館將在的6月14號合約就到期，不再續約，委外廠商需拆掉建物，土地會歸還給地政局；至於保留烏日展覽館，也有業者向經發局反映，但是除了台中有國際會展中心，台北及其他各地也都有展覽館，國外廠商的立場是前店後廠，主要會想直接的業者的廠房現場看產品；此外，因應國際局勢，市府今年也編列2500萬國外參展補助。

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議員曾威表示，台中港每年的出口量，在疫情期間2019年跟2020年台可以到880萬公噸，現在已經剩餘660萬噸的出口量，可以很明顯知道，很多出口產業受到國際局勢影響，出口產業受到影響，有一些中小企業如手工、機具、家具業等的老闆，向他反映，現在很多都是做三休二、做四休一。

曾威表示，烏日國際展覽館營運6月結束，很多廠商反映，希望市府能保留，作為工具機等傳統產業的常態展示館，而非展期才可以展示，讓國外的買家一整年隨時都可展覽館看產品；此外，也呼籲市府能持續補助傳統產業出國參展。

經發局長張峯源表示，烏日國際展覽館不再續約。（記者蘇金鳳攝）

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