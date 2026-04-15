市區道路條例修正 立院初審「汽燃費」改為「公路使用養護費」

立法院內政委員會審查「市區道路條例第二十三條條文修正草案」等案，內政部次長董建宏（中）與會列席。（記者田裕華攝）

立院內政委員會今初審通過「市區道路條例第23條修正草案」將籌措市區道路修築、改善、養護經費之來源，從現行「汽車燃料使用費」改為「公路使用養護安全管理費」，由公路主管機關統一徵收，並款撥給地方政府的公路養護單位專款專用，分配比例由交通部會商內政部辦理。

內政委員會今日邀內政部次長董建宏、交通部公共運輸及監理司專門委員趙晉緯等人列席，審查民進黨立委林俊憲所提「市區道路條例第23條修正草案」，主張將「汽車燃料使用費」改為「公路使用養護安全管理費」。

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據現行第23條條文指出，市區道路修築、改善、養護之經費，依各該管主管機關或鄉（鎮、市）公所編列年度預算、市區道路使用費、依法徵收之工程受益費、汽車燃料使用費、私人或團體之捐獻、上級機關之補助、其他經中央主管機關核定之經費等各款籌措。

林俊憲提案內容指出，鑒於現行汽車燃料使用費之目的為公路養護、修建及安全管理所需，且為因應電動車普及化趨勢，以及符合使用者付費原則，顯有徵收電動車相關費用之需求，汽車燃料費實有正名之必要。

進行逐條討論時，國民黨立委張智倫詢問，針對燃料稅而言，政府先前為鼓勵民眾使用電動車，因此不徵收燃料稅，修法後是否影響電動車稅制？

董建宏說明，針對道路費用徵收部分，現在電動車不需徵收燃料費，未來改為「公路使用養護安全管理費」後，因為電動車也有使用公路，使用者付費就要負擔相當比例的費用，會再與交通部討論如何合適、合理的比例分擔。

交通部公共運輸及監理司專委趙晉緯補充，電動車目前享有免徵氣燃費的優惠，該條例將汽車燃料使用費正名為公路使用養護安全管理費後，為鼓勵使用電動車，仍免徵汽燃費，但隨電動車越來越多後，既然有使用道路，就要徵收相關使用費。至於未來如何徵收，交通部運輸研究所正進行相關研究。

民進黨立委張宏陸強調，電動車主已有牌照稅，若要改革應聚焦在牌照稅制，政府角度不應想儘辦法從羊身上拔毛，方向上大家要想清楚。

民進黨籍內政委員會召委李柏毅重申，此案不是為了要徵收稅務，而是要正名，要把汽車燃料使用費改為實際上的公路養路費用。至於有涉及稅務上的問題，去年立法院會通過修正「使用牌照稅法」、「貨物稅條例」，將電動車免徵牌照稅、貨物稅優惠延長到2030年12月31日，今天的討論沒有要徵收汽燃稅。

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