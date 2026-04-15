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    首頁 > 生活

    福氣啦！嘉義縣民雄幸福巴士上路 串聯台鐵與高鐵

    2026/04/15 13:01 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣民雄幸福巴士啟用典禮。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣民雄幸福巴士啟用典禮。（記者蔡宗勳攝）

    為提升嘉義縣民雄鄉居民的交通便利性，交通部公路局、嘉義區監理所及嘉義縣政府攜手民雄鄉公所規劃3條幸福巴士路線，今（15）日舉辦通車典禮。民雄幸福1路、2路終點站為民雄火車站，採預約制的幸福3路可搭乘至嘉義高鐵站，提升鄉內交通涵蓋率並滿足不同族群的出行需求。

    民雄鄉長林于玲指出，民雄為嘉義縣人口最多鄉鎮，幅員廣大，為了鄉親出行的可及性與各區域的平衡及永續發展，積極向公路局爭取補助，期間與嘉義縣政府及相關單位經多次討論與會勘，開闢了3條幸福巴士路線。

    民雄幸福1路往返北天宮–民雄火車站，每天往返各2班次；幸福2路往返頂土庫–民雄火車站，每天往返各2班次；幸福3路每日4班，前二天預約，可搭乘至嘉義高鐵站。

    嘉義區監理所所長張耀輝表示，隨著全台偏鄉交通涵蓋率達到94~95%高標，幸福巴士以高機動性深入社區，預約即可發車的便利機制，未來中央與地方將持續併肩優化，讓幸福服務與鄉親同行。

    民雄幸福巴士除固定班次，也提供彈性預約服務，可依個別需求預約班次時間，於發車前2日透過電話或「嘉義縣ibus網頁/APP」進行預約，只要1人預約就能發車。

    民雄鄉幸福巴士於4月1日起試營運，並於15日辦理「開往幸福〜 民雄幸福巴士啟用典禮」，由嘉義區監理所所長張耀輝、嘉義副縣長劉培東、建設處長郭良江及林于玲與民代共同主持。

    嘉義縣民雄幸福巴士上路串聯台鐵與高鐵。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣民雄幸福巴士上路串聯台鐵與高鐵。（記者蔡宗勳攝）

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