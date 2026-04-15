為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    內壢上野烤肉飯食安案累計通報104人！69人就醫 本週將有初步報告

    2026/04/15 13:05 記者李容萍／桃園報導
    桃園市上野烤肉飯內壢店因發生食安風暴，昨起拉下鐵門暫停營業。（記者李容萍攝）

    桃園市上野烤肉飯內壢店因發生食安風暴，昨起拉下鐵門暫停營業。（記者李容萍攝）

    有「中壢最強便當店」美稱的桃園市中壢區上野烤肉飯內壢店爆發食安風暴，桃園市衛生局統計截至今（15）日中午，共通報有食品中毒症狀的民眾累計104人，其中有69人赴醫院就醫；另本案已在14日第一時間將相關食品及環境檢體送往實驗室，最快預計本週會有初步報告，具體時間仍需視微生物培養狀況而定。

    衛生局食品管理暨檢驗科代理科長黃叔慧表示，該店目前仍勒令停業中，將待環境複查合格，業者提出復業申請及改善報告書後，經衛生局確認且實地複查合格後才能復業。

    上野烤肉飯為知名連鎖便當店，近年陸續在各地展店，位於中壢區忠孝路的「上野烤肉飯」內壢店網路評價有4.1顆星，生意不錯，在內壢店傳出疑似食品中毒後，其他分店以往用餐時間總是大排長龍，近日生意多少受到影響。

    上野烤肉飯內壢店昨日發聲明強調，一定會以最誠懇、最負責任的態度，面對並處理後續所有事宜。對於事件造成內壢、桃園地區消費者的不適，以及社會大眾的擔憂與不安，再次表達最深的歉意。

    該聲明也提到，在結果出爐之前，本店將持續全力配合衛生局及相關單位調查，絕不推諉。若最終確認確實為本店產品或作業流程疏失所致，將負起全部責任，包含醫療費用及相關損失的賠償，並立即進行全面改善，強化食品安全管理制度，接受總部複查與重新訓練，杜絕類似情況再次發生。

    上野烤肉飯內壢店疑似食品中毒累計通報104人，檢驗結果最快本週出爐。（桃市衛生局提供）

    上野烤肉飯內壢店疑似食品中毒累計通報104人，檢驗結果最快本週出爐。（桃市衛生局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播