內壢上野烤肉飯食安案累計通報104人！69人就醫 本週將有初步報告

桃園市上野烤肉飯內壢店因發生食安風暴，昨起拉下鐵門暫停營業。（記者李容萍攝）

有「中壢最強便當店」美稱的桃園市中壢區上野烤肉飯內壢店爆發食安風暴，桃園市衛生局統計截至今（15）日中午，共通報有食品中毒症狀的民眾累計104人，其中有69人赴醫院就醫；另本案已在14日第一時間將相關食品及環境檢體送往實驗室，最快預計本週會有初步報告，具體時間仍需視微生物培養狀況而定。

衛生局食品管理暨檢驗科代理科長黃叔慧表示，該店目前仍勒令停業中，將待環境複查合格，業者提出復業申請及改善報告書後，經衛生局確認且實地複查合格後才能復業。

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上野烤肉飯為知名連鎖便當店，近年陸續在各地展店，位於中壢區忠孝路的「上野烤肉飯」內壢店網路評價有4.1顆星，生意不錯，在內壢店傳出疑似食品中毒後，其他分店以往用餐時間總是大排長龍，近日生意多少受到影響。

上野烤肉飯內壢店昨日發聲明強調，一定會以最誠懇、最負責任的態度，面對並處理後續所有事宜。對於事件造成內壢、桃園地區消費者的不適，以及社會大眾的擔憂與不安，再次表達最深的歉意。

該聲明也提到，在結果出爐之前，本店將持續全力配合衛生局及相關單位調查，絕不推諉。若最終確認確實為本店產品或作業流程疏失所致，將負起全部責任，包含醫療費用及相關損失的賠償，並立即進行全面改善，強化食品安全管理制度，接受總部複查與重新訓練，杜絕類似情況再次發生。

上野烤肉飯內壢店疑似食品中毒累計通報104人，檢驗結果最快本週出爐。（桃市衛生局提供）

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