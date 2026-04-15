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    首頁 > 生活

    春夜追光 梅嶺賞螢最佳觀賞至5月初

    2026/04/15 12:22 記者洪瑞琴／台南報導
    往昔梅嶺螢火蟲盛況。（南市觀旅局提供）

    往昔梅嶺螢火蟲盛況。（南市觀旅局提供）

    「2026螢光花泉季」迎來2部曲賞螢活動，台南楠西區梅嶺伍龍步道近期螢況漸入佳境，點點螢光在山林間閃爍，預估最佳觀賞期可持續至4月底至5月初。

    4月18日於梅嶺大湖桶桐花步道登場的「南市桐花祭」，結合花樹音樂會、桐聚道市集及青梅手作坊等活動，建議民眾規劃1趟楠西小旅行，白天可先至龜丹溫泉泡湯，欣賞花旗木景致，再前往梅嶺品嚐在地料理、漫步油桐花步道，傍晚登上伍龍步道賞螢。

    行程也可串聯黃金蕎麥探索館、玉井青果集貨場、白色教堂、南化玉山寶光聖堂、左鎮化石園區、大內南瀛天文館及走馬瀨農場等，適合安排1至2日輕旅行。

    南市觀光旅遊局長林國華表示，賞螢活動已開放線上預約，假日採分梯次人流管制，管制日期為4月18日、19日、25日、26日及5月2日至3日。考量夜間安全，建議入山時間為下午4時至晚間7時，7時後不建議入山。

    此外，4月11日至5月3日期間，成功報名賞螢活動者，至龜丹溫泉體驗池可享優惠。活動串聯7家合作旅宿，包括梅嶺神秘氣場露營區、天喜悅溫泉會館、龜丹六二溫泉山房、趣淘漫旅（台南）、龜丹休閒體驗農園、麗敏親子民宿及曾文青年活動中心。

    民眾可搭大台南公車「綠幹線」至玉井，再轉乘「綠22線」（平日）或台灣好行梅嶺線（假日）抵達梅嶺。活動期間假日（4月18、19、25、26日及5月1至3日）「台灣好行梅嶺線」加開晚間班次。

    梅嶺賞螢停車資訊。（南市觀旅局提供）

    梅嶺賞螢停車資訊。（南市觀旅局提供）

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