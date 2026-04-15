當燈怪遇上樹怪！ 竹北兒童節大禮-紙風車《燈怪》4/24登陸

客家親子劇《燈怪》4月24日至26日即將登陸竹北，市公所特別設計「雙怪之夜」，安排神祕的「樹怪」來迎接「燈怪」。（圖由竹北市公所提供）

「竹北兒童節大禮包」第3部曲揭曉！「紙風車劇團」的客家親子劇《燈怪》4月24日至26日即將登陸竹北，市公所今天透露，屆時市東、市西公園將化身魔幻場域，不僅有高8米、長10米、會眨眼還會噴煙的「燈怪」現身，更設計「雙怪之夜」安排神祕的「樹怪」來迎接「燈怪」，讓竹北的夜晚充滿驚喜與美學想像。

竹北市長鄭朝方表示，為了呼應竹北新月沙灣的在地海濱意象，公所特別邀請巨大的「燈怪」從大海中登陸竹北，除了讓孩子在這部溫馨劇情中認識客語之美，更希望透過燈怪受海洋污染上岸求助的故事，帶大家認識與環境共榮的重要。屆時市東、市西公園將化身魔幻場域，不僅有紙風車劇團的震撼演出，更精心策劃「雙怪之夜」，開啟一場「當燈怪遇上樹怪」的魔幻城市藝術盛宴。

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活動中，「樹怪森林」與「日光市集」分別安排深受孩子喜愛的小火車、飛行船，以及球池、草上滾筒，開放給孩童參與。並貼心設計綠色「市民專屬快速通關券」，讓市民朋友們享有優先遊玩小火車、飛行船的福利，每日前500位參與者還加贈冰淇淋兌換券。

鄭朝方呼籲，希望大朋友能帶著小朋友拋開3C產品，走進公園草坪，珍惜親子歡聚時光，讓這場藝術饗宴成為孩子心中最美好的記憶。他同時加碼宣布，活動期間在「竹北好市」消費，只要1點即可兌換限定、限量的特色娃包。「雙怪之夜」系列活動資訊與兌換規範，請參閱官方臉書粉絲專頁公告。

「竹北兒童節大禮包」第三部曲安排「當燈怪遇上樹怪」的魔幻城市藝術盛宴。（圖由竹北市公所提供）

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