相隔8年與太平媽祖相會！白沙屯媽祖停駕西螺福興宮

白沙屯媽祖停駕西螺福興宮至下午2點。（翻攝白沙屯拱天宮YT頻道）

白沙屯媽祖往北港進香，今天中午11點鑾轎進入雲林西螺鎮境內，一路上「粉紅超跑」快速行進，11點30分左右抵達西螺福興宮，信眾聽到鑾轎將停駕休息至下午2點，不由得驚呼叫好。廟方表示，距離上次停駕福興宮已是8年前，已準備點心供信眾休息。

媽祖鑾轎11點15分左右走出西螺大橋，由西螺鎮長廖秋萍率領公所一級主管接駕，此外蕭氏宗親會準備數萬片酸痛貼布，給香燈腳們舒緩酸痛。

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一路上媽祖鑾轎著建興路行進，不過經過一處機車行前，粉紅超跑就快速行進，轉往延平路，一路抵達西螺福興宮，福興宮董事長楊文鐘率領董監事們、雲林縣長張麗善率縣府團隊一同接駕，鑾轎最後確定停駕於福興宮，就在廟方宣布「將休息至下午2點」，現場歡聲雷動，紛紛叫好。

廟方表示，距離上次白沙屯媽祖停駕西螺福興宮，已是8年前，每年都會準備小點心、涼水讓信眾使用、休息，以最熱情的誠意迎接媽祖；雲林縣長張麗善表示，雲林人非常熱情，已經準備好結緣品、小點心招待香燈腳，若信眾有相關休憩需求，可以上雲林縣府官網查詢。

白沙屯媽祖停駕西螺福興宮至下午2點。（翻攝白沙屯拱天宮YT頻道）

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