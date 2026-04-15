家長帶小孩走「樟之細路」 抱怨路標不明顯、沒公廁

「樟之細路」南段位在台中市東勢區。（民眾提供）

「樟之細路（Raknus Selu Trail）」是台灣七大國家級綠道之一，是19世紀砍伐樟樹、煉製樟腦的歷史路徑，融合了客家歷史文化、自然生態與原始步道，前總統蔡英文也曾走過，但有家長帶著小朋友前往台中市東勢段體驗，發現沿途缺乏公廁，且路標不明確容易迷路，建議改善；樟之細路協會代理理事長徐銘謙表示，路標確實需要改善，正尋求台電合作在電桿上裝路標，公廁部分可能就需要仰賴地方政府了。

「樟之細路」從桃園龍潭至台中東勢，跨越桃園、新竹、苗栗、台中4縣市，沿著台3線公路的淺山地帶延伸，全長約400公里，具有豐富的客庄文化、自然山林、舊炭窯、古道遺跡等，適合健行與深度文化探索，由樟之細道協會進行步道維護，行政院客家事務委員會自2022年起並推出集章活動，設有多款紀念戳章，吸引健行愛好者。

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日前有家長帶著小朋友從台中市東勢區東崎路走到東勢客家文化園區，全長約14公里，家長反映沿途大多沒有明顯路跡與標示，且須時時穿梭在私人農園當中，甚至不少地方設有圍籬阻攔而增添不少危險性，並不適合一般民眾探訪，是國家綠道「樟之細路」當中最困難、也最不親民的一段路。

不過，稜線地勢開闊可見鳶嘴山，相當壯觀，客委會為了提升古道可及性，並規劃經羅厝橋與桂竹林溪農路的替代路徑以銜接古道，但沿途雖然有懸掛布條等標示，一群人還是迷路，而且沿途缺乏公廁，相當不便，民眾希望在轉彎處路標能再明顯一點，並增設公廁。

樟之細路協會代理理事長徐銘謙表示，路標部分確實需要改善，正尋求台電公司合作在電線桿上裝路標；果園部分，雖是古道，卻是私有地，將與東勢工作站討論如何再加強，公廁就不容易處理了，要靠地方政府。

家長帶小朋友走「樟之細路」，則加強路標及增設公廁。（民眾提供）

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