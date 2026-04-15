淡江大橋通車系列活動本週陸續登場 新北交通局說明交通攻略

新北市府交通局交通安全科長李友欽表示，淡江大橋通車系列活動將陸續登場，活動期間淡江大橋淡水及八里兩端周邊道路將實施交通管制。（新北市交通局提供）

連接新北市淡水、八里區的淡江大橋即將通車，慶祝通車系列活動將自17日起陸續登場。新北市府交通局交通安全科長李友欽表示，首週一連三天有4月17日「淡水八里．橋見未來」、18日路跑及19日自行車活動，活動期間淡江大橋淡水及八里兩端周邊道路將實施交通管制，且周邊停車空間有限，提醒民眾多利用大眾運輸工具前往。

李友欽說，17日由淡水及八里區公所舉辦的「淡水八里．橋見未來」活動，當日13點至19點淡水區中正路2段51巷外側車道、淡水區中正路1段87巷8弄及八里區忠孝路外側車道將實施交通管制，建議淡水民眾利用捷運、輕軌及公車前往，八里民眾可搭乘公車前往。

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李友欽指出，公路局路跑活動將於18日14點開始，路跑路線橫跨淡水、八里兩區，當日14點起將實施交通管制，部分路段採全線封閉或僅管制外側車道；主辦單位在淡水及八里端皆規劃接駁車，淡水端在淡水捷運站、八里端在十三行文化公園、十三行博物館、八里區行政中心提供接駁車至活動會場，另外，紅26公車當日14點30分至17點30分活動期間，暫時取消停靠「淡水漁市」、「漁人碼頭」、「輕軌淡水漁人碼頭站」3站。

至於19日上午6點至12點登場的自行車活動，交通局表示，活動路線橫跨淡水、三芝及八里地區，自上午6點30分起視活動隊伍行進情形彈性實施交通管制，建議車友共乘前往，並利用主辦單位於八里區規劃的停車場，由八里端進入活動會場。

新北市府交通局交通安全科長李友欽表示，淡江大橋通車系列活動將陸續登場，活動期間淡江大橋淡水及八里兩端周邊道路將實施交通管制。（新北市交通局提供）

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