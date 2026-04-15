油價飆漲！國光客運成本月增600萬 交通部估公共運輸到明年底補貼85億

交通部預估，整體公共運輸到明年底應需補貼到85億元；左至右分別為交通部長陳世凱、公路局長林福山。（記者黃宜靜攝）

中東戰火爆發後，油價大漲，影響陸海空運輸業，各黨立委皆關心公共運輸業影響，更有立委指出原本在危險邊緣的國光客運光是3月油料成本增加600萬元，恐因衝擊撐不住；對此，交通部表示，預估公路客運5月達到基本運價調漲點，屆時客運公會應會啟動相關機制，針對公路客運預估今年5-12月將需補貼業者1.21億元；預估整體公共運輸到明年底應需補貼到85億元。

民進黨立委李昆澤質詢時也指出，受到戰爭影響，國際油價上漲有一定趨勢，雖然政府目前極力穩定價格、油品來源，中油、能源署也有進行相關平穩機制，針對公共運輸油價補貼，近年來共啟動3次「市區、公路汽車及計程車客運業油價補貼作業」，這次是否有研議相關補貼？

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針對公路客運上，公路局局長林福山回應，公路客運本身有內建因應油價臨時費率調整機制（CRF），當油價月均價達到每公升29.6元時，公路客運業者可申請調整票價；今年3月份柴油加權平均價格新台幣28.31元，尚未達公路客運運價調漲門檻，但以4月價格來看，相信5月可能會碰到門檻，客運公會應會啟動相關機制，未來若公會送件申請調漲，就會討論處理，以今年5-12月試算，交通部預估需1.21億元經費補貼。

至於我國計程車中，有8萬9千多輛油車，也是準大眾運輸工具，過去採取油價折讓，是否有算過相關預算？對此，交通部長陳世凱表示，過去補貼1公升5元，1個月補貼400公升，也就是1位司機補貼2000元，以目前情況來看，1個月須補貼1.9億，等於到年底須補充10多億元；整體公共運輸補貼都在持續估算、討論中。

國民黨立委魯明哲也表示，目前無鉛汽油自3月初以來已漲17%，柴油漲16%，對於公共運輸產生很大衝擊，過去幾年公車、客運業者都陸續減班、減路線，擔心因為這波油價衝擊造成更大影響。舉例來說，國光客運本身就在財務危險邊緣，根據國光客運指出，3月油料成本比平常多600萬元，每天約增加20萬元。

陳世凱指出，公共運輸票價到年底前都未規劃調漲，至於公共運輸快要碰到調漲點，若業者提出申請就會讓它調，交通部也會提出票差補貼，不會直接影響民眾。另外，貨運價格目前也在審議中，會在核定價格下浮動，海運若有需要票價補貼都會由交通部想辦法。

國民黨立委洪孟楷質詢時也表示，國際原油價格交易以來歷史新高，航空燃油價格翻倍漲幅，目前因應規劃為何？對此，陳世凱回應，依照行政院指示，國內公共運輸票價皆不調漲，預估到明年年底整體補助約為85億元；目前航空燃油部分，交通部已拜託中油公司先調降價格，之後會編列相關預算還給中油公司，也就是交通部這邊會提供補貼。

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