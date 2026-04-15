大龍峒保安宮保生文化祭4/19登場 各地藝陣匯演展民俗魅力

台北市最負盛名的大龍峒保安宮「保生文化祭」將於19日登場。（記者蔡愷恆攝）

台北市最負盛名的大龍峒保安宮「保生文化祭」將於19日登場，今（15）舉辦記者會預告活動內容，並由台灣培德龍獅團演出「戰鼓齊鳴，雙獅獻瑞」揭開序幕。保安宮董事長廖武治表示，這次邀請台灣在地藝陣演出，也將舉辦「施放火獅」活動，象徵保生大帝除瘟禳疫，庇護芸芸眾生的健康平安。

每年農曆3月15日是大龍峒保安宮保生大帝聖誕，保安宮自1994年起舉辦「保生文化祭」，2020年交通部觀光局將「保生文化祭」列為國際級觀光活動，隔年保生大帝聖誕慶典也登錄為台北市無形文化資產。

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廖武治說，這次除了開鑼、家姓戲、放火獅、三獻禮等活動，也邀請台南東方天山鼓舞、台南武館宋江陣、台中妙璇舞蹈團與新北台灣培德龍獅團、台灣戲曲學院等各地表演團體，透過藝陣匯演與創新，讓大家認識豐富多元的傳統民俗文化。

廖武治也提到，文化祭傳統活動「放火獅」結合蜂炮氣勢與傳統手工紙紮藝術，在21響禮炮後，數以萬計的蜂炮自火獅中直衝雲霄，炮聲震耳欲聾、火光四射宛如白晝。活動除象徵著辟邪除疫，更讓信眾重溫台灣舊時廟會的歡慶氣氛。

另外，「民間劇場－家姓戲」傳統戲曲匯演也是文化祭重要內容，延續清朝以來家姓戲演戲酬神的精神，保安宮與演藝團體攜手打造一場藝術饗宴，從4月19日至5月14日邀請許多表演團體齊聚保安宮，輪番接力登台演出，感受道地的傳統戲曲魅力。

台北市民政局副局長吳坤宏表示，保生文化祭與傳統廟會不同之處，在於引進藝術美學元素，讓傳統廟會活動有新風貌，除了施放火獅、家姓戲演出外，還有古蹟藝術導覽、美展、音樂會等活動。活動辦理自4月19日至6月16日長達1個半月，歡迎大家作夥到大龍峒保安宮逗熱鬧。

保安宮自1994年起舉辦「保生文化祭」，2020年交通部觀光局將「保生文化祭」列為國際級觀光活動，隔年保生大帝聖誕慶典也登錄為台北市無形文化資產。（記者蔡愷恆攝）

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