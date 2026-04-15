為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    大龍峒保安宮保生文化祭4/19登場 各地藝陣匯演展民俗魅力

    2026/04/15 11:55 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市最負盛名的大龍峒保安宮「保生文化祭」將於19日登場。（記者蔡愷恆攝）

    台北市最負盛名的大龍峒保安宮「保生文化祭」將於19日登場。（記者蔡愷恆攝）

    台北市最負盛名的大龍峒保安宮「保生文化祭」將於19日登場，今（15）舉辦記者會預告活動內容，並由台灣培德龍獅團演出「戰鼓齊鳴，雙獅獻瑞」揭開序幕。保安宮董事長廖武治表示，這次邀請台灣在地藝陣演出，也將舉辦「施放火獅」活動，象徵保生大帝除瘟禳疫，庇護芸芸眾生的健康平安。

    每年農曆3月15日是大龍峒保安宮保生大帝聖誕，保安宮自1994年起舉辦「保生文化祭」，2020年交通部觀光局將「保生文化祭」列為國際級觀光活動，隔年保生大帝聖誕慶典也登錄為台北市無形文化資產。

    廖武治說，這次除了開鑼、家姓戲、放火獅、三獻禮等活動，也邀請台南東方天山鼓舞、台南武館宋江陣、台中妙璇舞蹈團與新北台灣培德龍獅團、台灣戲曲學院等各地表演團體，透過藝陣匯演與創新，讓大家認識豐富多元的傳統民俗文化。

    廖武治也提到，文化祭傳統活動「放火獅」結合蜂炮氣勢與傳統手工紙紮藝術，在21響禮炮後，數以萬計的蜂炮自火獅中直衝雲霄，炮聲震耳欲聾、火光四射宛如白晝。活動除象徵著辟邪除疫，更讓信眾重溫台灣舊時廟會的歡慶氣氛。

    另外，「民間劇場－家姓戲」傳統戲曲匯演也是文化祭重要內容，延續清朝以來家姓戲演戲酬神的精神，保安宮與演藝團體攜手打造一場藝術饗宴，從4月19日至5月14日邀請許多表演團體齊聚保安宮，輪番接力登台演出，感受道地的傳統戲曲魅力。

    台北市民政局副局長吳坤宏表示，保生文化祭與傳統廟會不同之處，在於引進藝術美學元素，讓傳統廟會活動有新風貌，除了施放火獅、家姓戲演出外，還有古蹟藝術導覽、美展、音樂會等活動。活動辦理自4月19日至6月16日長達1個半月，歡迎大家作夥到大龍峒保安宮逗熱鬧。

    保安宮自1994年起舉辦「保生文化祭」，2020年交通部觀光局將「保生文化祭」列為國際級觀光活動，隔年保生大帝聖誕慶典也登錄為台北市無形文化資產。（記者蔡愷恆攝）

    保安宮自1994年起舉辦「保生文化祭」，2020年交通部觀光局將「保生文化祭」列為國際級觀光活動，隔年保生大帝聖誕慶典也登錄為台北市無形文化資產。（記者蔡愷恆攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播