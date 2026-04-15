多管齊下 南市交通死亡率拚降7％

健康路2段及3段路口改善。（圖由南市交通局提供）

台南市今年設定A1死亡人數降至137人、A3降至230人，並已提報行政院及交通部進行逐月管考，配合中央逐年降低交通事故死亡人數7%的目標，道安團隊透過工程、教育與執法3大面向（3E）整合推動，每月道安會報滾動檢討各項措施，積極從源頭降低重大交通事故發生。

交通局表示，中央以2023年為基期，台南市交通事故死亡人數A1（事故發生時人員當場或24小時內死亡）為176人、A30（30日內死亡）為296人，依政策逐年調降7%。

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為達成減量目標，市府透過道安會報邀集專家學者，針對事故型態、肇事原因及高風險族群進行系統性分析，研擬精準防制策略。交通局指出，從數據來看，2025年A30死亡人數年增幅已由1至8月的27.5%，大幅收斂至全年僅2.7%；今年1月A30死亡人數為24人，較2023年基期減少6人，降幅達20%，顯示各項防制作為逐步發揮效益。

在執法面，警方針對事故熱點路口提升見警率，並依據事故資料分析結果採取精準執法策略，於重點時段及高風險路口加強取締，有效嚇阻違規行為，降低事故發生機率。

交通局強調，交通事故成因複雜，將持續運用大數據分析，依不同區域特性推動分區治理。

東區裕文國小周邊通學步道改善。（圖由南市交通局提供）

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