包裹被老鼠吃了！郵局阿北急叩 她以為詐騙得知「真相」笑瘋

郵局包裹示意圖。（資料照）

郵局每天都會收到各種包裹，近日有女網友分享，她突然接到郵局來電，而且一口氣連續打了4通，讓她一度以為是詐騙電話，不料當她接起後，聽到1名阿北以非常緊張慌亂的語氣，告知她朋友寄送裝有餅乾的包裹「被老鼠吃了」，讓她當場哭笑不得，這段逗趣又荒唐的經歷曝光後，也笑翻一票網友並引發熱議論。

該名女網友13日在Threads發文，透露自己接到郵局來電，起初她並未立即接起，因為對方連續打來4通，嚇得她以為是詐騙電話，沒想到接起來後，聽到1名郵局阿北緊張到結疤，最後才對她說︰「有有有老鼠吃你的餅乾……有人寄餅乾給你……被被被老鼠吃了！」，過於誠實又有些荒謬的「災情通報」，讓她忍不住直接笑出聲。

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事後這名很緊張的郵局阿北，小心翼翼詢問原PO被偷吃的包裹︰「還要嗎？」，讓她哭笑不得吐槽回說︰「還能要嗎？」，事後她補充，這份餅乾包裹是1位住在南部的朋友寄給她的「杏仁瓦片」，疑似因為餅乾太香了，所以在北上途中經過物流倉期間，被識貨的老鼠覬覦，並搶先「攔截」偷吃，「到底多香？老鼠先吃了我快笑瘋！」

此外，原PO好友也同樣接到郵局通知，好友也在Threads發文表示，整件事讓她們2人感到非常搞笑與難以置信，但並不會因此對郵局阿北與其他工作人員生氣，反而認為他們相當盡責，在發現包裹有異狀的第一時間，主動打給收件人與寄件人處理賠償事宜。

2篇貼文發布後，合計吸引200多萬次瀏覽、12萬人按讚，網友們除了被郵局阿北圈粉，還留言分享類似經驗，「鼠鼠先給五星好評」、「我遇過郵局通知，信件被風吹走而遺失的」、「老鼠都敢吃，那一定沒什麼添加，好想買」、「我之前寄自己做的雪花餅給媽媽吃，因為用普通的夾鏈袋裝而已，所以也被老鼠偷吃了」、「阿北：我兢兢業業的工作從來不敢有半分懈怠好不容易要退休了，你這隻老鼠是跟我作對嗎？」

根據中華郵政官網說明，如果國內包裹或快捷郵件，發生遺失、遭竊或毀損，將依重量或外箱尺寸分級，價格從最低575元到最高1155元不等；若實際損失金額較低，則以實價為準；至於國際包裹會依國際貨幣基金特別提款權，來計算賠償數額。

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