「粉紅超跑」通過西螺大橋！白沙屯媽祖進入雲林明將抵達北港朝天宮

眾多信眾與媽祖走在西螺大橋，畫面非常壯觀。（翻攝白沙屯拱天宮YT頻道）

白沙屯媽祖徒步進香進入第三天，目前累計步行公里數已超過100公里，今天（15）日10點50分左右，媽祖鑾轎從西螺大橋溪州端進入，11點左右鑾轎進入雲林西螺境內，宣告抵達北港僅剩最後一哩路。

白沙屯媽祖鑾轎今天清晨5點從大村鄉「中華賓士」員林展示中心起駕，到台一線與員林大道路口時上演「擇路大戲」，究竟要往員集路的社頭、田中而去，還是往永靖、北斗，鑾轎一度遲疑6次，最後選擇北斗。10點50分，媽祖鑾轎從西螺大橋溪州端進入。沿途中不少信徒開心地表示「終於快到雲林了！」

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11點左右媽祖鑾轎經過雲彰交界處，先由彰化縣警方送別鑾轎後，雲林西螺警分局長吳誌權率領局內主管及員警一同接駕。西螺鎮長廖秋萍也在西螺端橋頭迎接鑾轎。

信眾表示，媽祖鑾轎走在橋上更有成千上萬的香燈腳相隨，畫面美極了，接下來就可以期待今天將選擇何處駐駕，準備迎接明天抵達北港朝天宮的重頭戲。

媽祖鑾轎10點50分左右進入西螺大橋。（翻攝白沙屯拱天宮YT頻道）

眾多信眾與媽祖走在西螺大橋，畫面非常壯觀。（翻攝白沙屯拱天宮YT頻道）

媽祖鑾轎11點進入雲林西螺鏡內。（翻攝白沙屯拱天宮YT頻道）

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