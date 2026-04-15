高雄第二大區15年銳減2.6萬人 副議長曾俊傑要求市府應提因應計畫

高雄第二大區15年銳減2.6萬人!副議長曾俊傑建議市府應提因應計畫。（副議長辦公室提供）

高雄縣市合併15年來，人口第二多的三民區累計銳減2萬6653人，相當流失一整個鹽埕或旗津區人口，副議長曾俊傑質詢時要求市府跨局處提出短中長期因應計畫，有效提振人口成長。

曾俊傑表示，三民區2024年3月有33萬1756人、2025年3月32萬9325人、2026年3月32萬8444人，一年不如一年，相比2011年3月三民區35萬5097人，歷經15年縣市合併竟相差2萬6653人，令人唏噓。

請繼續往下閱讀...

他提到鹽埕區今年3月2萬1814人、旗津區為2萬4729人，三民區近15年流失的2萬6653人，竟比鹽埕區、旗津區人口數還要多。

他分析三民區人口流失主因是舊城區開發飽和都更緩慢，讓許多居住三民區民眾或購屋族選擇遷移到居住環境更優、機能更新的區域；加上高房價與高生活成本推擠，增加在地購屋族負擔，迫使人口外移至外圍較便宜區域。

以往靠高雄火車站補習街、電子街撐起商業動能，目前消費重心已移往巨蛋商圈，未來即使高鐵進入高雄車站，依舊要面臨施工影響期的挑戰。

曾俊傑針對三民區人口嚴重流失提出建議，要求民政局和研考會提出跨局處的因應計畫，有效解決三民區人口困境，不能放任不管，否則狀況會繼續失控。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法