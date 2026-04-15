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    首頁 > 生活

    苗栗最美桐花季登場 5鄉鎮接力開跑體驗客庄風情

    2026/04/15 11:49 記者彭健禮／苗栗報導
    時序進入4月，油桐開花，苗栗縣政府與5鄉鎮市合作，從18日起到5月展開桐花祭系列活動，邀請民眾到苗栗行細路遶山花。（記者彭健禮攝）

    時序進入4月，油桐開花，苗栗縣政府與5鄉鎮市合作，從18日起到5月展開桐花祭系列活動，邀請民眾到苗栗行細路遶山花。（記者彭健禮攝）

    時序進入4月，油桐開花，苗栗縣政府與5鄉鎮市合作，從4月18日起到5月展開桐花祭系列活動，邀請民眾到苗栗行細路遶山花，包括引領一探前總統蔡英文近期也曾行腳的鳴鳳古道，尋找美麗雪白桐花、體驗客庄人文風情。

    每年4、5月油桐花盛開，是苗栗最美的季節，縣府今年與三義鄉、大湖鄉、造橋鄉、苗栗市及獅潭鄉5鄉鎮市公所合作辦理桐花祭相關活動，並於今（15）日為活動宣傳。

    首場由三義鄉公所打頭陣，於18日在伯坑活動中心舉辦「桐雪山城．慢遊三義」；造橋鄉公所則於4月26日及5月3日在造橋村口山步道辦理「造橋桐花小徑漫步導覽」；大湖鄉公所於5月1日及9日在薑麻園休閒農業區推出「大湖薑麻園客庄小旅行」；苗栗市公所則預計於5月初在功維敘旅客服務中心舉辦「貓裏桐花小旅行」。

    此外，具百年歷史的獅潭鄉鳴鳳古道為「樟之細路」重要路段之一，蔡英文近期也曾造訪。縣府也將於4月25日舉辦「桐香細路 遶尞苗栗」，邀民眾走讀鳴鳳古道，認識桐花生態及苗栗山林文化，及健走集章換限量禮、老街巡禮等，並安排有客家藝文展演、手作體驗及文創品牌「菁市集」。相關活動資訊，請至苗栗縣文化觀光局官網查詢。

    縣府今年與三義鄉、大湖鄉、造橋鄉、苗栗市及獅潭鄉5鄉鎮市公所合作辦理桐花祭相關活動，並於今（15）日為活動宣傳。（記者彭健禮攝）

    縣府今年與三義鄉、大湖鄉、造橋鄉、苗栗市及獅潭鄉5鄉鎮市公所合作辦理桐花祭相關活動，並於今（15）日為活動宣傳。（記者彭健禮攝）

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