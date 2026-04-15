大甲日式宿舍群活化7年…招商零進度「等了一個寂寞」

施志昌質疑大甲火車站日式宿舍招商「假招商真甩鍋。（施志昌提供）

台中大甲火車站前「日式宿舍群」的活化計畫，由台中市政府與台鐵公司跨域合作，但市議員施志昌與林祈烽今質疑，因經發局招商條件竟要求須自行負擔建物耐震補強及執照變更等，高投資門檻下乏人問津，根本「假招商真甩鍋」，讓地方苦等7年的建設，「等了一個寂寞」；經發局長張峯源指出，因產權為台鐵所有，台鐵委託給台中市政府招商，條件是台鐵所設，會再將意見轉交給台鐵。

台中大甲「日式宿舍群」位於大甲車站前廣場，包含3棟木構造建築與3棟加強磚造台鐵宿舍，由市府與台鐵公司合作進行活化計畫，施志昌指出，台中知名的文創指標「審計新村」，在前市長林佳龍任內先編列預算完成老舊建物的修繕、耐震補強，並主導完成執照變更，打好地基、搭好舞台後，才交給年輕人創業，成功打造青創基地，吸引遊客如織。

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施志昌指出，但經發局進行大甲日式宿舍招商迄今一事無成，要求得標廠商需自理耐震補強工程、老樹維護計畫及建物執照變更手續，不少廠商參加招商說明會後罵聲四起，認為包括補強、建照變更完成至少要花2、3年時間成本，「門檻太高」，痛斥根本不是招商，根本把責任丟給民間「委外代辦工程」。

施志昌指出，甚至因高昂的耐震補強成本，恐僅大型財團有能力接手，背離活化在地文化的初衷，這種「假招商、真拖延」的作法，讓地方等了7年只「等了一個寂寞」，大甲火車站前的廢墟繼續荒廢，根本只打算拖到卸任。

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