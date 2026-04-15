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    首頁 > 生活

    名間焚化爐範疇界定會議再爆衝突 民眾高喊「會議無效」捶破桌子、撒金紙

    2026/04/15 11:28 記者陳鳳麗／南投報導
    反名間焚化爐自救會和環團，會議前指南投縣長稱八成民意贊成興建焚化爐，根本是假民調。（記者陳鳳麗攝）

    反名間焚化爐自救會和環團，會議前指南投縣長稱八成民意贊成興建焚化爐，根本是假民調。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣政府今續開名間焚化爐二階環評範疇界定會議延續會議，自救會和環團會前即指南投縣長許淑華以網路投票稱8成縣民贊成根本是假民調，會議開始後自救會抗議會議人員多數沒來，高喊「會議無效」，抗議民眾捶破桌子、撒金紙，警方一度架護網隔開，會場一片混亂。

    環團和自救會成員會議前開記者會強調，南投縣長許淑華ㄧ再用8成民意支持為由，持續推進，事實上當時以「是否贊成再生能源中心」為題誘導，1500人網路投票900人贊成，假稱8成縣民贊成，不知縣長有什麼苦衷為何執意要做？

    況且昨天範疇界定會議委員及專家學者出席人數過少，下午僅剩3人出席，無視現場民眾的抗議與程序正義，缺乏實質專業把關，會議根本無效。

    範疇界定會議開始，自救會和環團成員，即開始以會議通知名單點名，再度以違反程序，主席陳谷汎不回應民眾問題，不具正當性要求散會，有農民拿出火龍果，證明營養不良的是有熱效應下的果實，質疑縣府如何保證不影響產業，盛怒下捶破隔開民眾的會議桌。

    自救會和環團撒金紙大聲表示「會議無效」，後到的製茶師常行深抗議後，爬上會議桌，站在桌子上對主席、環保局人員表達抗議，警方高舉警告牌，會場吵鬧聲不斷。

    名間鄉長陳翰立也批評幾次範疇界定會議「荒腔走板」，縣府完全不演了，對民眾進行「行政暴力」，名間鄉會持續抗議，希望中央也能幫忙。

    環保局長李易書則指出，帶鄉親參觀其他縣市焚化爐，大家看過後覺得可以興建；至於範疇界定會議沒有學者專家人數限制，主要是聽地方意見納入參考。

    上次被架離現場的環團幹部，15日背上貼著「請警察不要靠近我」布條。（記者陳鳳麗攝）

    上次被架離現場的環團幹部，15日背上貼著「請警察不要靠近我」布條。（記者陳鳳麗攝）

    製茶師常行深（穿西裝）要爬上隔離的桌子，被警方制止。（記者陳鳳麗攝）

    製茶師常行深（穿西裝）要爬上隔離的桌子，被警方制止。（記者陳鳳麗攝）

    民眾撒金紙抗議。（記者陳鳳麗攝）

    民眾撒金紙抗議。（記者陳鳳麗攝）

    常行深站上桌子舉牌，指環保局長挑釁民意。（記者陳鳳麗攝）

    常行深站上桌子舉牌，指環保局長挑釁民意。（記者陳鳳麗攝）

    環保局長李易書指出，範疇界定會議沒有出席學者專家的人數限制。（記者陳鳳麗攝）

    環保局長李易書指出，範疇界定會議沒有出席學者專家的人數限制。（記者陳鳳麗攝）

    名間鄉長陳翰立表示環保局這幾場會議是「行政暴力」，名間鄉會持續抗爭下去，也希望中央能幫忙。（記者陳鳳麗攝）

    名間鄉長陳翰立表示環保局這幾場會議是「行政暴力」，名間鄉會持續抗爭下去，也希望中央能幫忙。（記者陳鳳麗攝）

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