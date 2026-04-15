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    首頁 > 生活

    廢棄魚線成致命陷阱！黑面琵鷺傷重不治

    2026/04/15 11:21 記者蔡政珉／苗栗報導
    推測該隻黑面琵鷺被魚線纏繞多日，熱心民眾雖立即移除魚線、通報農業處送往救治，仍無法挽回該隻黑面琵鷺生命。（苗縣府農業處提供）

    推測該隻黑面琵鷺被魚線纏繞多日，熱心民眾雖立即移除魚線、通報農業處送往救治，仍無法挽回該隻黑面琵鷺生命。（苗縣府農業處提供）

    令人遺憾！有熱心民眾於11日上午在苗栗縣後龍鎮自行車道發現一隻白色鳥類趴臥在地，靠近觀察後確認為國際易危（VU）且屬我國第1級瀕臨絕種的保育類動物「黑面琵鷺」，苗縣府農業處接獲通報後送往動物醫院救治，但隔（12）日早上該隻黑面琵鷺仍喪命，苗縣府農業處計畫製作成標本，作為推廣教育使用。

    苗縣府農業處指出，推測近來氣候轉好，該隻黑面琵鷺正欲北返，行經後龍鎮西湖溪自行車鐵道附近海域覓食時，被廢棄魚線纏住嘴巴等部位無法進食，推測該隻黑面琵鷺被魚線纏繞多日，身體狀況已明顯衰竭，發現的熱心民眾雖立即移除魚線、通報農業處送往救治，仍無法挽回該隻黑面琵鷺生命。

    至於該隻黑面琵鷺性別、重量等資訊，苗縣府農業處指出，並未確認詳細數據以及性別；至於近年在苗縣發現的黑面琵鷺數量，苗縣府則農業處則說，確實並不常見，之前曾在通霄鎮附近發現蹤影。

    苗縣府農業處也呼籲，民眾前往海邊、河岸或任何戶外環境，切勿隨意丟棄漁網、魚線等廢棄物，相關行為可能將對野生動物造成致命的威脅；另外，若民眾發現受傷或需要協助的野生動物，請撥打「#縣民熱線1999」，讓專業人員即刻提供協助。

    廢棄魚線成陷阱，黑面琵鷺不幸傷重不治。（苗縣府農業處提供）

    廢棄魚線成陷阱，黑面琵鷺不幸傷重不治。（苗縣府農業處提供）

    推測該隻黑面琵鷺被魚線纏繞多日，熱心民眾雖立即移除魚線、通報農業處送往救治，仍無法挽回該隻黑面琵鷺生命。（苗縣府農業處提供）

    推測該隻黑面琵鷺被魚線纏繞多日，熱心民眾雖立即移除魚線、通報農業處送往救治，仍無法挽回該隻黑面琵鷺生命。（苗縣府農業處提供）

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