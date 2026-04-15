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    首頁 > 生活

    巨龍出擊 台南子龍國小奪全國科技競賽第1

    2026/04/15 11:00 記者洪瑞琴／台南報導
    子龍國小代表隊賽旗威風凜凜，獨樹一格。（記者洪瑞琴攝）

    子龍國小代表隊賽旗威風凜凜，獨樹一格。（記者洪瑞琴攝）

    台南佳里偏鄉的子龍國小參加第26屆iSTEAM PowerTech青少年科技創作競賽全國賽，以作品「巨龍出擊無人能敵」，勇奪偏鄉國小組第1名。

    校長陳金生指出，學校名稱源自庄頭廟宇主祀趙子龍的「子龍廟」；代表隊每次出賽高舉賽旗，都是凝聚士氣的重要象徵，往往成為全場焦點。

    參賽作品「巨龍出擊無人能敵」，指導教師郭咸盈、胡維軒表示，競賽結合仿生機器人實作課程，學生在設計、組裝與測試過程中，不僅提升對科技學習的興趣，也在不斷挑戰中學會分工合作與彼此支援。

    參賽學生王昱晴、黃郁凱、吳霽祐、林子傑分享，儘管比賽當下難免緊張，但平時反覆練習累積的默契，讓大家能穩定發揮，最終齊心協力拿下榮耀。

    此外，新興國中「新興Maker水星隊」，在全能賽光控組勇奪總積分冠軍，是第2度奪冠。校長鄭雅麗表示，學校身為南市科技中心之一，長期深耕科技教育，持續推動機器人與PowerTech競賽。指導教師葉瀚隆、汪松霖指出，學生利用課餘時間反覆練習，從組裝、測試到修正，一步步累積實作經驗與臨場應變能力，最終在全國賽脫穎而出。

    競賽由國立台灣師範大學主辦，今年共吸引全國350支隊伍、逾1600名學生同場競技，南市代表隊表現搶眼，國小組奪下9項獎項，國中組更拿下16項佳績。

    新興國中在全能賽中相繼2度奪冠。（記者洪瑞琴攝）

    新興國中在全能賽中相繼2度奪冠。（記者洪瑞琴攝）

    南市代表隊在iSTEAM全國競賽大放異彩奪多項佳績。（記者洪瑞琴攝）

    南市代表隊在iSTEAM全國競賽大放異彩奪多項佳績。（記者洪瑞琴攝）

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